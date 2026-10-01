Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Samsung Galaxy SmartTag 3 tanıtıldı: Evcil hayvanların hareketini ve uykusunu da takip ediyor

Samsung’un yeni takip cihazı Galaxy SmartTag 3, eşya bulmanın yanında evcil hayvanların ne kadar hareket ettiğini, ne kadar süre aktif kaldığını ve ne kadar uyuduğunu da kaydedebiliyor. iPhone ve Android desteği sunan cihazın başlangıç fiyatı 30 dolar olarak açıklandı.

Samsung Galaxy SmartTag 3 tanıtıldı: Evcil hayvanların hareketini ve uykusunu da takip ediyor
Enes Çırtlık

Samsung, Galaxy Tab S12 Plus ve Tab S12 Ultra ile birlikte Galaxy SmartTag 3 modelini duyurdu. Yeni takip cihazı, daha uzun pil ömrü ve daha uzak mesafeden yönlendirme özelliklerinin yanı sıra evcil hayvanlara yönelik aktivite takibiyle geliyor.

Samsung’a göre SmartTag 3, önceki modele kıyasla yaklaşık yüzde 35 daha kompakt ve yüzde 33 daha hafif. Cihaz, toza ve suya dayanıklılık için IP67 derecesini koruyor.

EVCİL HAYVANINIZIN NE KADAR HAREKET ETTİĞİNİ KAYDEDİYOR

SmartTag 3, evcil hayvanların ne kadar hareket ettiğini, ne kadar süre aktif kaldığını ve ne kadar uyuduğunu kaydedebiliyor. SmartThings uygulamasındaki özel sekme üzerinden bu istatistikler ve yürüyüş sırasında gidilen yerler görülebiliyor.

Ancak cihaz, kalp atış hızı veya VO₂ gibi ölçümleri yapmıyor. Evcil hayvan üzerinde kullanmak isteyenlerin, SmartTag 3’ün boyutlarına uygun bölmesi bulunan bir tasmayı ayrıca temin etmesi gerekiyor.

Samsung Galaxy SmartTag 3 tanıtıldı: Evcil hayvanların hareketini ve uykusunu da takip ediyor 1

60 METREYE KADAR MESAFE VE YÖN BİLGİSİ

Yeni model, Bluetooth 6.0 Channel Sounding desteğiyle 60 metreye kadar mesafeden uzaklık ve yön bilgisi sağlayabiliyor. Samsung, bunun önceki modele göre yaklaşık üç kat daha uzak mesafeden yönlendirme anlamına geldiğini belirtiyor.

Takip edilen nesneye yaklaşıldığında ise ultra geniş bant desteği daha hassas konum belirlemeye yardımcı oluyor.

Yeni Place Notification özelliğiyle belirli bir konumun çevresinde sanal sınır oluşturulabiliyor. SmartTag 3 bu alana girdiğinde veya alandan çıktığında bildirim gönderebiliyor.

IPHONE KULLANICILARINA DA AÇILIYOR

Samsung’un takip cihazı, ilk kez SmartThings uygulaması üzerinden platformlar arası uyumluluk sunuyor; cihaz hem iPhone hem de Android cihazlarla kullanılabiliyor. Böylece iki platformun kullanıcıları da SmartTag 3 ile eşyalarını takip edip bulabiliyor.

Samsung’un açıkladığı pil ömrü, normal modda önceki modeldeki 500 günden 550 güne kadar, güç tasarrufu modunda ise 700 günden 790 güne kadar yükseliyor.

GALAXY SMARTTAG 3’ÜN FİYATI VE SATIŞ ZAMANI

Galaxy SmartTag 3’ün tekli fiyatı 30 dolardan, dört cihazlık paketinin fiyatı ise 100 dolardan başlıyor.

Siyah ve beyaz renk seçenekleri bulunan cihaz, kasım ayı başlarında satışa sunulacak.

Kaynak: Engadget

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Baba Vanga'nın 2027 kehanetleri ortaya çıktıBaba Vanga'nın 2027 kehanetleri ortaya çıktı
Türkiye’de satışa çıktı: Neredeyse asgari ücret fiyatına ChatGPT!Türkiye’de satışa çıktı: Neredeyse asgari ücret fiyatına ChatGPT!

Anahtar Kelimeler:
Samsung
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gözaltına alındı!

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gözaltına alındı!

Erdoğan'la görüşmüştü! Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişi için tarih verdi

Erdoğan'la görüşmüştü! Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişi için tarih verdi

İşte eski hakem Ali Tuna'nın ifadesi! E.Toroğlu ile A.Çakar iddiası

İşte eski hakem Ali Tuna'nın ifadesi! E.Toroğlu ile A.Çakar iddiası

Gülşen Bubikoğlu yazı bitirmedi! Yıllara meydan okuyor

Gülşen Bubikoğlu yazı bitirmedi! Yıllara meydan okuyor

Akaryakıtta yeni dönem: Kademeli ÖTV! Benzin, motorin, LPG'de zam belli oldu

Akaryakıtta yeni dönem: Kademeli ÖTV! Benzin, motorin, LPG'de zam belli oldu

Akaryakıtta eşel mobil sisteminin uygulanması sona erdi

Akaryakıtta eşel mobil sisteminin uygulanması sona erdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.