Samsung Galaxy SmartTag 3 tanıtıldı: Evcil hayvanların hareketini ve uykusunu da takip ediyor

Samsung, Galaxy Tab S12 Plus ve Tab S12 Ultra ile birlikte Galaxy SmartTag 3 modelini duyurdu. Yeni takip cihazı, daha uzun pil ömrü ve daha uzak mesafeden yönlendirme özelliklerinin yanı sıra evcil hayvanlara yönelik aktivite takibiyle geliyor.

Samsung’a göre SmartTag 3, önceki modele kıyasla yaklaşık yüzde 35 daha kompakt ve yüzde 33 daha hafif. Cihaz, toza ve suya dayanıklılık için IP67 derecesini koruyor.

EVCİL HAYVANINIZIN NE KADAR HAREKET ETTİĞİNİ KAYDEDİYOR

SmartTag 3, evcil hayvanların ne kadar hareket ettiğini, ne kadar süre aktif kaldığını ve ne kadar uyuduğunu kaydedebiliyor. SmartThings uygulamasındaki özel sekme üzerinden bu istatistikler ve yürüyüş sırasında gidilen yerler görülebiliyor.

Ancak cihaz, kalp atış hızı veya VO₂ gibi ölçümleri yapmıyor. Evcil hayvan üzerinde kullanmak isteyenlerin, SmartTag 3’ün boyutlarına uygun bölmesi bulunan bir tasmayı ayrıca temin etmesi gerekiyor.

60 METREYE KADAR MESAFE VE YÖN BİLGİSİ

Yeni model, Bluetooth 6.0 Channel Sounding desteğiyle 60 metreye kadar mesafeden uzaklık ve yön bilgisi sağlayabiliyor. Samsung, bunun önceki modele göre yaklaşık üç kat daha uzak mesafeden yönlendirme anlamına geldiğini belirtiyor.

Takip edilen nesneye yaklaşıldığında ise ultra geniş bant desteği daha hassas konum belirlemeye yardımcı oluyor.

Yeni Place Notification özelliğiyle belirli bir konumun çevresinde sanal sınır oluşturulabiliyor. SmartTag 3 bu alana girdiğinde veya alandan çıktığında bildirim gönderebiliyor.

IPHONE KULLANICILARINA DA AÇILIYOR

Samsung’un takip cihazı, ilk kez SmartThings uygulaması üzerinden platformlar arası uyumluluk sunuyor; cihaz hem iPhone hem de Android cihazlarla kullanılabiliyor. Böylece iki platformun kullanıcıları da SmartTag 3 ile eşyalarını takip edip bulabiliyor.

Samsung’un açıkladığı pil ömrü, normal modda önceki modeldeki 500 günden 550 güne kadar, güç tasarrufu modunda ise 700 günden 790 güne kadar yükseliyor.

GALAXY SMARTTAG 3’ÜN FİYATI VE SATIŞ ZAMANI

Galaxy SmartTag 3’ün tekli fiyatı 30 dolardan, dört cihazlık paketinin fiyatı ise 100 dolardan başlıyor.

Siyah ve beyaz renk seçenekleri bulunan cihaz, kasım ayı başlarında satışa sunulacak.

Kaynak: Engadget