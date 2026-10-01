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Dünyada başarılarıyla takdir toplayan insanların sabah yaptığı 10 rutin!

Başarılarıyla dünyanın konuştuğu isimlerin güne nasıl başladığını hiç merak ettiğiniz oldu mu? Kimileri alarm kurmadan uyanıyor, kimileri sabah uyandığında telefonunu asla eline almıyor, bazıları ise buz gibi duş alarak güne başlıyor. İşte başarılı insanların dikkat çeken 10 sabah alışkanlığı...

Dünyada başarılarıyla takdir toplayan insanların sabah yaptığı 10 rutin!
Çiğdem Berfin Sevinç

Sabah erken saatlerde kalktığınızda zamanınızı nasıl değerlendiriyorsunuz? Dünyaca ünlü iş insanları, sanatçılar, sporcular ve yöneticiler sabah saatlerini farklı alışkanlıklarla değerlendiriyor.

Kimi gününü daha başlamadan planlıyor, kimi meditasyon yapıyor, kimi kitap okuyor. İşte öne çıkan 10 alışkanlık...

Dünyada başarılarıyla takdir toplayan insanların sabah yaptığı 10 rutin! 1

1. ERTESİ GÜNÜN HAZIRLIĞINI AKŞAMDAN YAPMAK

Eski American Express CEO'su Kenneth Chenault, sabahı daha verimli geçirmek için hazırlıklarını bir gece önceden yapıyor.

Kıyafetleri hazırlamak, çantayı toplamak, öğünleri planlamak ve kahve makinesini hazır hale getirmek gibi küçük adımlar sabah saatlerinde zaman kazandırabiliyor.

2. ALARM OLMADAN UYANMAK

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ve Arianna Huffington, yeterli uyku uyumaya ve mümkün olduğunca doğal şekilde uyanmaya önem veren isimler arasında gösteriliyor.

Doğal ışıkla uyanmak ve düzenli uyku saatlerine sahip olmak, vücudun biyolojik saatinin korunmasına yardımcı olabilir.

Dünyada başarılarıyla takdir toplayan insanların sabah yaptığı 10 rutin! 2

3. GÜN DOĞMADAN KALKMAK

Apple CEO'su Tim Cook ve Michelle Obama, güne oldukça erken başlayan isimler arasında.

Gün doğmadan uyanmak, günün geri kalanı başlamadan önce sessiz bir zaman dilimi yaratabiliyor. Ancak erken kalkmanın herkes için uygun olmadığı, yeterli uyku alınmadan erken uyanmanın tam tersine yorgunluğa yol açabileceği belirtiliyor.

4. GÜNE MEDİTASYONLA BAŞLAMAK

Richard Branson ve Tony Robbins gibi isimler sabah saatlerinde meditasyon, günlük tutma veya şükretme gibi alışkanlıklara yer veriyor.

Bu tür aktiviteler güne başlamadan önce zihni sakinleştirmeye ve günün önceliklerini belirlemeye yardımcı olabilir.

Dünyada başarılarıyla takdir toplayan insanların sabah yaptığı 10 rutin! 3

5. SABAHIN İLK SAATLERİNDE TELEFONA BAKMAMAK

Birçok kişi gözünü açar açmaz telefonunu kontrol ederken Arianna Huffington bu alışkanlıktan uzak durmayı tercih ediyor.

E-postalar, sosyal medya bildirimleri ve haberlerle güne başlamak yerine telefonu bir süre kenara bırakmak, sabah saatlerinin daha sakin geçirilmesini sağlayabilir.

6. KİTAP OKUMAK

Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın sabah rutininde kitap okumaya da yer verdiği biliniyor.

Güne birkaç sayfa kitap okuyarak başlamak zihni harekete geçirebilir, yeni bilgiler edinmeyi ve konsantrasyonu destekleyebilir.

Dünyada başarılarıyla takdir toplayan insanların sabah yaptığı 10 rutin! 4

7. SOĞUK DUŞ ALMAK

Girişimci ve yazar Tim Ferriss, sabahları soğuk duş almasıyla bilinen isimlerden.

Soğuk suyla temas, bazı kişilerde uyanıklık ve enerji hissini artırabilir. Ancak soğuk duş herkes için uygun olmayabilir.

8. EVCİL HAYVANLA YÜRÜYÜŞ YAPMAK

Oprah Winfrey ve Jillian Michaels gibi isimlerin sabah rutinlerinde evcil hayvanlarıyla vakit geçirmeye yer verdiği belirtiliyor.

Sabah yürüyüşü hem hareket etmeyi sağlıyor hem de açık havada zaman geçirerek güne daha enerjik başlamaya yardımcı olabiliyor.

Dünyada başarılarıyla takdir toplayan insanların sabah yaptığı 10 rutin! 5

9. KAHVEDEN ÖNCE SU İÇMEK

Jack Dorsey sabah rutinlerini tamamlamadan kahve içmemeyi tercih eden isimlerden biri. Cameron Diaz ise güne suyla başlamasıyla dikkat çekiyor.

Gece boyunca kaybedilen sıvının yerine konması için sabah su içmek, vücudun yeniden sıvı kazanmasına yardımcı olabilir.

10. DENGELİ BİR KAHVALTI YAPMAK

Tenisçi Naomi Osaka'nın sabah rutininde smoothie gibi besleyici seçenekler bulunuyor.

Yulaf ve meyve, tam tahıllı ekmek, yumurta ve avokado gibi besinler protein, karbonhidrat ve sağlıklı yağları bir arada sunabiliyor. Dengeli bir kahvaltı, gün boyunca enerji ve konsantrasyonun korunmasına katkı sağlayabilir.

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rutin sabah ünlü
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