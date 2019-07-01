Mynet Trend

Akıllı telefonlar için devrim gibi çalışma!

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
TEKNOLOJİ  | 01.07.2019 09:38 | Son Güncelleme

Akıllı telefonların şarj ömrünün kısa olması kullanıcıların rahatsız olduğu konuların başında geliyor. Teknoloji markaları da yıllardır yeni nesil batarya teknolojileri üzerinde çalışıyor. Son olarak kablosuz şarj özelliği ile telefon şarj etme konusunda yeni bir dönem başlamıştı. ABD merkezli Ossia şirketi ise, kablosuz şarjı daha ileri bir boyuta taşıyarak 'havadan' şarj teknolojisini geliştirdi.

Akıllı telefonlar için devrim gibi çalışma!

ABD Federal Haberleşme Komisyonu (FCC) tarafından onay verilen yeni şarj teknolojisi, kablosuz şarj formatından farklı olarak herhangi bir pede veya aksesuara ihtiyaç duyulmaksızın cihazın olduğu yerde şarj olabilmesine imkan sağlıyor.

Fiziksel ped yerine radyo dalgalarından enerjisini alan yeni batarya teknolojisi, 'havadan' şarjı mümkün kılıyor.

Wi-Fi ağları tarafından kullanılan 2.4 GHz radyo frekansları yoluyla güç sağlayan yeni şarj teknolojisi ile telefonlar başta olmak üzere pek çok elektronik cihaz herhangi bir şarj noktasına temas etmeden, hatta kullanıcının cebindeyken bile şarj olabiliyor.

Kaynak: DHA

İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü? İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?
Temmuz ayının ücretsiz Live Gold oyunları Temmuz ayının ücretsiz Live Gold oyunları
İşte Huawei ambargosunun altındaki asıl neden! İşte Huawei ambargosunun altındaki asıl neden!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
havadan şarj akıllı telefonlar

En Çok Okunan Trend Haberler

Hızla yayılıyor! Ölü sayısı bin 469'a yükseldi!

Hızla yayılıyor! Ölü sayısı bin 469'a yükseldi!

Haziran ayının son gününde kar sürprizi! 'İnanılmaz bir yağış var'

Haziran ayının son gününde kar sürprizi! 'İnanılmaz bir yağış var'

Görenler telefonlarına sarıldı!

Görenler telefonlarına sarıldı!

İrem Sak'ın havuz pozuna beğeni yağdı!

İrem Sak'ın havuz pozuna beğeni yağdı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yeni Fiyat Performans Kralı! MSI Geforce GTX 1660 Ti GAMING X

Yeni Fiyat Performans Kralı! MSI Geforce GTX 1660 Ti GAMING X

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bu teknoloji her iki dünyayı birleştiriyor!

Bu teknoloji her iki dünyayı birleştiriyor!

Oyun severler toplanın! Dikkat çeken tasarım ve performans

Oyun severler toplanın! Dikkat çeken tasarım ve performans

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Google Mesajlar uygulamasına yenilik geliyor

Google Mesajlar uygulamasına yenilik geliyor

Google Fast Share'i yayınlamaya hazırlanıyor!

Google'dan yeni özellik! iPhone'ları da kapsayacak

Temmuz ayının ücretsiz Live Gold oyunları

Temmuz ayının ücretsiz Live Gold oyunları

Huawei ambargosu hakkında olumlu gelişmeler ortaya çıktı

İşte Huawei ambargosunun altındaki asıl neden!

Apple diyabet hastaları için yeni bir ürün geliştirdi

Apple diyabet hastaları için yeni bir ürün geliştirdi

Apple Music, Spotify ile rekabetinde yeni bir seviyeye ulaştı

Apple Music, Spotify ile rekabetinde yeni bir seviyeye ulaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.