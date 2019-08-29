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Akıllı ve Yönetilebilir Yeni Ağ Anahtarları neler sunuyor?

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TEKNOLOJİ  | 29.08.2019 09:59 | Son Güncelleme

Kurumsal ağ ürünlerini giderek çoğaltan ve bu alanda da iddialı olan TP-Link, akıllı ve yönetilebilir switch (ağ anahtarı) ailesine iki yeni ürün ekledi. T1600G-28PS ve T2600G-28MPS model adlı ürünler, JetStream 24 portlu Gigabit ağ anahtarları. PoE (Power over Ethernet – Ethernet üzerinden Güç) desteği de olan ürünler, her yere rahatlıkla kurulabiliyorlar.

Akıllı ve Yönetilebilir Yeni Ağ Anahtarları neler sunuyor?

Her iki ağ anahtarı da güçlü güvenlik stratejileri ile donatılmış. Bu sayede başta havaalanları olmak üzere tüm işyerleri için uygun çözümler. T1600G-28PS modeli toplamda 192W, T2600G-28MPS modeli ise 384W güç kaynağı ile 24 giriş yuvasına (porta) 802.3at/af-uyumlu PoE+ desteği sunuyor. L2+ statik yönlendirme özellikleri sayesinde ağ kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlayan ağ anahtarları, dahili trafiği yönlendirmeye de yardımcı oluyor. Her iki üründe de yer alan 24 adet 10/100/1000Mbps bağlantı noktası, kullanıcılara kablosuz erişim noktalarını ya da IP kameraları ağa bağlama esnekliği sağlıyor. 

GÜVENLİ AĞ

Her iki ağ anahtarı da güçlü güvenlik özelliklerine sahip. Ürünlerde yayın fırtınaları ve ARP saldırılarına karşı koruma sağlayan IP-MAC-Port bağlama, port güvenliği, fırtına kontrolü ve DHCP Gözetleme özellikleri yer alıyor. Ek olarak, Erişim Kontrol Listesi (ACL, L2-L4 arası) özelliği, kaynağa ve hedef MAC adresine, IP adresine, TCP/UDP portlarına ve hatta VLAN ID’sine bağlı olan paketleri engelleyerek hassas ağ kaynaklarına erişimi kısıtlıyorlar. Ayrıca, ağa erişime izin vermeden önce bazı kimlik doğrulama bilgileri gerektirmesi için RADIUS sunucusu ile birlikte kullanılan 802.1X kimlik doğrulamayı da destekliyorlar.

Misafir VLAN özelliği, 802.1X dışı istemcilerin belirli ağ kaynağına erişmesini etkinleştirmeyi sağlıyor. T2600G-28MPS modeli ise bazı tipik DoS saldırılarını seçme olanağı da sunuyor. Böylece bu saldırılar daha kolay önlenebiliyor.

Yeni ağ anahtarlarında ses ve videoyu uygulamalarını daha iyi hale getirmeyi sağlayan özellikler de yer alıyor. L2/L3/L4 QoS ve IGMP gözetleme sayesinde bu uygulamalar daha kaliteli olarak yapılabiliyor. Her iki üründe de yer alan IPV6 desteği ise kurumlara mevcut ağ donanımlarını yenileme gerektirmeden Yeni Nesil Ağ (NGN) için hazır olma olanağı sağlıyor. 

Küçük ve orta ölçekli kurumlar için ideal ağ çözümü olan TP-Link’in yeni ağ anahtarlarının tavsiye edilen satış fiyatları ise şöyle:

T1600G-28PS : 373 Dolar
T2600G-28MPS : 621 Dolar

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Anahtar Kelimeler:
ağ anahtarları TP-Link

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