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Hurdalıktan servet çıktı! 15 bin TL'ye aldığı eserin gerçek değeri şaşırttı

İtalya'nın başkenti Roma'nın simgelerinden Trevi Çeşmesi'nin heykeltıraşı Pietro Bracci'nin unutulmuş eseri, İngiltere'de bir geri dönüşüm ve eşya kurtarma alanında ortaya çıktı. Yıllarca gözden uzak kalan 18. yüzyıldan kalma mermer heykelin açık artırmada binlerce dolara satılması bekleniyor.

Hurdalıktan servet çıktı! 15 bin TL'ye aldığı eserin gerçek değeri şaşırttı
Çiğdem Berfin Sevinç

İtalya'nın ünlü heykeltıraşlarından Pietro Bracci'nin yaptığı nadir bir eser, İngiltere'nin Wiltshire bölgesinde bir eşya kurtarma alanında bulundu. Papa XII. Clement'in tasvir edildiği yaklaşık 69 santimetre yüksekliğindeki mermer heykel, bir koleksiyoncunun dikkatini çekti.

1730'lu yıllara tarihlendiği düşünülen eserin, 8 Ekim'de düzenlenecek açık artırmada 6 bin ila 11 bin dolar arasında bir fiyata satılması bekleniyor. Yalnızca 300 dolara satın alınan heykelin, açık artırmada değerini katlaması öngörülüyor.

Hurdalıktan servet çıktı! 15 bin TL ye aldığı eserin gerçek değeri şaşırttı 1

ROMA'NIN ÜNLÜ HEYKELTIRAŞININ ESERİ

Pietro Bracci, 18. yüzyıl Roma'sının önde gelen heykeltıraşları arasında yer alıyordu. Sanatçı, bugün Roma'nın en tanınmış simgelerinden biri olan Trevi Çeşmesi'ndeki heykel çalışmasıyla da biliniyor.

Bracci'ye, Papa XII. Clement'in Capitoline Müzeleri'ne yaptığı katkıları onurlandırmak amacıyla Roma Senatosu tarafından bronz bir portre heykeli hazırlama görevi verilmişti. Bulunan mermer eserin de dönemin papalık sarayı ve sanat dünyasıyla bağlantı kuran nadir örneklerden biri olduğu değerlendiriliyor.

Hurdalıktan servet çıktı! 15 bin TL ye aldığı eserin gerçek değeri şaşırttı 2

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Anahtar Kelimeler:
Heykel Roma çöp Servet
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