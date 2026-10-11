Hurdalıktan servet çıktı! 15 bin TL'ye aldığı eserin gerçek değeri şaşırttı

İtalya'nın ünlü heykeltıraşlarından Pietro Bracci'nin yaptığı nadir bir eser, İngiltere'nin Wiltshire bölgesinde bir eşya kurtarma alanında bulundu. Papa XII. Clement'in tasvir edildiği yaklaşık 69 santimetre yüksekliğindeki mermer heykel, bir koleksiyoncunun dikkatini çekti.

1730'lu yıllara tarihlendiği düşünülen eserin, 8 Ekim'de düzenlenecek açık artırmada 6 bin ila 11 bin dolar arasında bir fiyata satılması bekleniyor. Yalnızca 300 dolara satın alınan heykelin, açık artırmada değerini katlaması öngörülüyor.

ROMA'NIN ÜNLÜ HEYKELTIRAŞININ ESERİ

Pietro Bracci, 18. yüzyıl Roma'sının önde gelen heykeltıraşları arasında yer alıyordu. Sanatçı, bugün Roma'nın en tanınmış simgelerinden biri olan Trevi Çeşmesi'ndeki heykel çalışmasıyla da biliniyor.

Bracci'ye, Papa XII. Clement'in Capitoline Müzeleri'ne yaptığı katkıları onurlandırmak amacıyla Roma Senatosu tarafından bronz bir portre heykeli hazırlama görevi verilmişti. Bulunan mermer eserin de dönemin papalık sarayı ve sanat dünyasıyla bağlantı kuran nadir örneklerden biri olduğu değerlendiriliyor.