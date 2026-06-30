Akıma kapıldı, yere düşünce yangın çıktı!

Menteşe'nin Yenice Mahallesi'ndeki saat 13.00 sıralarında otluk alanda yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye orman, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışması da yapıldı. Yangında yaklaşık 1,5 dönümlük otluk alan ile bazı meyve ağaçları zarar gördü.

İlk incelemede; yangının, elektrik akımına kapılarak yanan bir kuşun yere düşmesi sonucu çıktığı belirlendi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır