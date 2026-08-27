Akın akın gittiler: Tarlada dev ateş yakıp bakın ne yaptılar!

Ankara Kulübü Derneği Seymenleri, Çamlıdere Çukurören Köyü Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği tarafından düzenlenen 19'uncusu düzenlenen Benli Yaylası Festivali'nde bölge kültürünün bütün renkleri yaşatıldı.

OYUN OYNADILAR

Şenlik kapsamında yakılan Sinsin ateşi ve Sinsin oyunu yoğun ilgi gördü. Sinsin ateşinin etrafında oynanan Sinsin oynuna katılan bir kız çocuğu da büyük beğeni gördü.

Ankara Kulübü Seymenleri de Ankara kültürünün önemli bir parçası olarak şenliğe damgasını vurdu. Seymenler, Ankara'nın köklü Seymenlik geleneğini ve kültürel değerlerini yansıtan gösteriler sundu. Seymenlerin gösterileri festival katılımcılarından büyük ilgi gördü. Şenlik sanatçıların konserleriyle devam etti.