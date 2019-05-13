Akın akın görmeye gidiyorlar! Çin’in doğal labirenti: Taş Ormanı

Taş Ormanı, yüzlerce kilometrekare genişliğindeki alana dağılan, rüzgar, su ve erozyonunun yarattığı sayısız büyüklü küçüklü kaya topluluğundan oluşuyor.

12 kilometrekare genişliğindeki Taş Orman Parkı, Çin’in ve dünyanın en büyük karst bölgesi. Burası 400’den fazla gezi güzergahı ve 200’den fazla manzara noktasına sahip.

Taş Ormanı, her biri dikili taşı andıran kaya parçalarından meydana geliyor. Parkın ortasında bulunan Büyük Taş Ormanı, en çok gezilen bölge.

Gri renkli ve son derece estetik dış görünüşüne sahip kaya parçalarıyla dolu olan Büyük Taş Ormanı’nda, değişik biçimlerdeki kaya parçaları, “Nilüfer Tepesi” ve “Kılıç Havuzu” gibi çok tanınmış manzaraları oluşturuyor.

Bu kayaların bazıları, el ele gezen anne ve çocuğunu, bazıları dağ zirvesindeki fili andırırken, bazılarına vurduğunuzda çan gibi ses çıkarıyor.

Parkta “Tepeleri Seyretme Kulübesi” olarak adlandırılan yüksek platform, Taş Orman’ı kuş bakışıyla seyretmek için ideal yer.

Taş Ormanı Parkı’ndaki kaya parçaları, değişik hava durumlarında değişik renkler alıyor. Örneğin yağmur yağdığında kayaların rengi, griden siyaha, yağmur durduktan birkaç dakika sonra benekliye, bir süre sonra da tekrar griye dönüşüyor.

Bu etkileyici coğrafi oluşum aynı zamanda UNESCO Dünya Miraslar Listesi’nde yer alıyor.



