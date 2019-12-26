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  4. Akın akın oraya gidiyorlar!

Akın akın oraya gidiyorlar!

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | Son Güncelleme

Kar yağışının etkisini artırmasıyla kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaşması yerli-yabancı binlerce turistin Uludağ'a akın etmesine sebep oldu. Pistlerde kayak ve snowboard yaparak karın keyfini çıkaran tatilciler, teleferik ve telesiyejlerden de yararlanmadan edemedi. Ayrıca Uludağ'da bulunan otellerin doluluk oranın yüzde 90'a ulaştığı öğrenildi.

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Kış turizminin göz bebeği olarak bilinen Uludağ'da sezonun geç açılmasına rağmen 4 gündür aralıksız devam eden kar yağışı fırsat bilen binlerce yerli ve yabancı turist Uludağ'a akın etti. Kar kalınlığının 32 santimetreye ulaştığı Uludağ'da kayak pistleri açıldı. Kayak takımlarını giyen tatilciler pistlere akın etti. Yağan karın tadını kayak ve snowboard yaparak çıkardı. Öte yandan, Uludağ'a ve zirveye çıkmak isteyen vatandaşlar teleferik telesiyejlerde uzun kuyruklar oluşturdu. Ayrıca Uludağ'da bulunan otellerin doluluk oranının yüzde 90'a ulaştığı ve turist akının devam ettiği öğrenildi. Uludağ'da hava sıcaklığı en düşük sıfırın altında 8 derece olarak ölçülürken, en yüksek sıfırın altında 4 olarak ölçüldü. Öte yandan Uludağ'da kar yağışının önümüzdeki haftaya kadar etkili olması ve yılbaşı gecesi yağması bekleniyor.

Uludağ'a tatile gelmek için küçük bebeğini evde bıraktığını belirten Filiz Göreci, "Yalova'dan geliyorum, daha önce Uludağ'a geldim fakat hiç kaymamıştım bu sefer kayak yapıyorum. Kar yağışı dün daha azdı fakat bu gün çok fazla yağıyor. Bu kar yağışında kaymaya çalışıyoruz. Çok eğleniyorum. Benim küçük bebeğim var, onu bırakıp geldik Uludağ'a gelelim dedik. Uludağ Türkiye için çok büyük bir nimet, pistler oldukça yoğun kayak yapanlar çok fazla" dedi.

Uludağ Alkoçlar Otel Müdürü Levent Binici, "Bu sene kar biraz geç geldi. Fakat buda bizim işlerimizi engellemişti ama kar yağışının etkisini göstermesi ile birlikte otellerdeki doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı. Pistlerde adım atacak yer yok kar yağışının böyle devam etmesini istiyoruz. Bütün tatilcileri kayak severleri Uludağ'a bekleriz" dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Uludağ Seyahat

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