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Akın zıt anlamlısı nedir? Akın kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

03.01.2023 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akın sözcüğü Türkçede sık kullanılan kelimelerden biridir. Akın kelimesi aynı zamanda birden fazla eş anlamlısı ve birden fazla anlamı olan bir sözcüktür. Cümle içinde kullanımı sırasında anlamı çok daha net anlaşılabilir. Bunun yanı sıra akın kelimesi sesteş bir kelimedir. İki akın kelimesi de Türkçe kökenlidir. Akın kelimesi zaman içerisinde farklı bağlamlar da kazanmıştır. Sesteş bir kelime olan ve birden fazla anlama sahip olan akın kelimesinin zıt anlamlısı nedir?

Akın zıt anlamlısı nedir? Akın kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Akın kelimesi sesteş bir sözcüktür ve iki akın kelimesi de Türkçe kökenlidir. Eski Türkçede "sel" anlamına gelen "akın" kelimesinden evrilmekle birlikte zaman içerisinde farklı anlamlar da kazanmıştır. Akın kelimesinin anlamları şu şekildedir:

  • Kalabalık bir şeyin arkası kesilmeyen bir geliş durumunda olması
  • Düşman topraklarına tedirgin etme, yıldırma, çapul vb. amaçlarla toplu olarak yapılan baskın
  • Gol atmak veya sayı yapmak amacıyla karşı takımın sahasına doğru genellikle topluca girişilen hücum

Bunun yanı sıra edebiyat alanında kullanılan "Kazak ve Kırgız Türklerinin saz şairlerine verdiği ad" olarak da kullanılan akın kelimesi vardır.

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Akın kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Zıt anlamlı kelimeler birbirlerinin tam ters anlamını ifade eden kelimelerdir. Bu sözcükler genellikle olumlu ve olumsuz durumları ifade etmek için aynı cümle içinde birlikte kullanılır. Ancak bu kullanım dolayısıyla kelimelerin olumsuz hâllerinin zıt anlamlı olarak kullanılması yanlıştır. Bir kelimenin olumsuz hâli o kelimenin zıt anlamlısı değildir.

Zıt anlam bir olayı ya da durumu ifade etmek için kullanılan kelimelerde geçerlidir. Türkçede genellikle sıfat ve zarf görevindeki kelimelerin zıt anlamlısı olduğu görülür. Ancak isim görevinde kullanılan kelimelerin de zıt anlamlısı olabilir. Aynı zamanda her kelimenin zıt anlamlı kelimesi de olmayabilir. Akın kelimesi Türkçede sık kullanılan kelimeler içinde yer alsa da akının zıt anlamlısı yoktur. Akın sözcüğü zıt anlamlısı olmayan kelimelerden birisidir.

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Akının zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçede her kelimenin eş anlamı olmadığı gibi her kelimenin de karşıt anlamı yoktur. Bazı kelimelerin eş anlamı varken zıt anlamı olmayabilir, bazı kelimeler hem eş hem zıt anlama sahip olabilir ya da olmayabilir. Akın zıt anlamlısı olmayan ancak eş anlamlısı olan kelimeler arasında yer alır. Akın kelimesinin zıt anlamı olmadığı için bu örnek cümle veremeyiz. Akın kelimesiyle ilgili örnek cümle vermek gerekirse:

  • Düşman askerleri kıyıya akın etmeye başladı.
  • Gol atmak için tam karşı takımın sahasına akın edeceklerdi ki maçın süresi doldu.
  • Atlılar gibi akın etmeden önce bu durumu iyice değerlendirmelisiniz.
  • Akınlara başlamadan önce sınırlarınızı çok iyi belirlemelisiniz.
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