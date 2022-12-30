Az zıt anlamlısı nedir? Azın zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Az kelimesi Eski Türkçe bir kelime olmakla birlikte ayrıca sesteştir. Sesteş (eş sesli) kelimelerin yazımları aynı manaları farklıdır. Türk Dil Kurumuna göre bu kelimenin birden fazla anlamı mevcuttur. Bu anlamlar şöyledir:

(Sıfat) Nicelik, nitelik, güç, süre, sayı bakımından eksik

(Zarf) Alışılmış olandan, umulandan veya gerekenden eksik olarak.

Ayrıca azot elementinin simgesi olarak da "Az" kullanılmaktadır. Az kelimesinin içerisinde geçtiği ve günlük konuşma dilinde de çok sık karşılaştığımız birleşik kelimeler, deyimler ve atasözleri de mevcuttur. Birleşik kelimelere örnek olarak; “az çok", "az daha", "en azından", "azar azar", "az sonra", "az buçuk” gibi sözcükleri sayabiliriz. Deyim ve atasözlerinde ise “aza kanaat etmeyen çoğu hiç bulamaz", "az buz olmamak", "az ateş çok odunu yakar", "aza çoğa bakmamak” gibi örnekleri verebiliriz.

Az kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Az sözcüğü cümle içerisinde genellikle sıfat veya zarf görevi görür. Sıfat ya da zarf görevini üstlenen sözcükler çoğunlukla zıt anlamlı olan sözcüklerdir. Bu sözcüğün kendisi kadar karşıt anlamlısı da çok sık kullanılır. Dilimizde her sözcüğün zıt anlamlısı olmamasına rağmen az kelimesinin zıt anlamlı karşılığı vardır. Az kelimesi cümle içerisinde herhangi bir şeyi nitelemek için kullanılır. Zıt anlamlı sözcükler birbirine ters düşen yani çelişen sözcüklere denilir. Türkçemizde zıt anlamlı az sözcük bulunur. Az zıt anlamlısı olan sözcükler arasında yer alır. Az kelimesinin zıt anlamı olan sözcük:

Çok

Çok sözcüğü az sözcüğünün tam karşıtı olduğu için zıt anlamı olarak kabul edilir. Karşıt anlamlı sözcükler bazen kelimelerin olumsuz hâlleri ile karıştırılabilir. Böyle bir durumun yaşanmaması adına zıt yani karşıt anlamlı sözcüklerin iyi öğrenilmesi gerekmektedir.

Azın zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Karşıt anlamlı kelimeler birbirleriyle anlamsal açıdan çelişen sözcüklerdir. Azın zıt anlamlısı olan sözcükle ilgili bazı örnek cümleler: