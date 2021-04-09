Akıncı dizisi yeni bölüm fragmanı izle | Nergis infaz mı ediliyor?

Her Cuma saat 20:00'da ATV'de yayınlanan sevilen dizi Akıncı, izleyenleri ekrana kilitlemeyi sürdürüyor. Yayınlanan son bölümde Akıncı Kor-Han'a karşı yaptığı hayatının en büyük savaşından zor da olsa galip çıkmayı başarmıştı. Peki Akıncı dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

AKINCI DİZİSİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI (15. BÖLÜM)

Akıncı dizisinin yeni bölüm fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

AKINCI DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ (14. BÖLÜM)

Akıncı Kor-Han'a karşı yaptığı hayatının en büyük savaşından zor da olsa galip çıkmayı başarır. Fakat Fatih, onu ve ailesini çok derinden etkileyecek bir kayıpla karşılaşacağını henüz bilmemektedir. Fatih yaşanılan bu büyük acıdan dolayı kendini suçlamaktadır. Akıncı olarak en sevdiği varlıklardan birini koruyamamıştır. Nergis ise hemen hemen benzer durumdadır. Aniden bütün dünyası altüst olmuş, hayatta artık tek başına kaldığı müthiş bir trajedi yaşamıştır. Fatih'in ve Nergis'in yaşadığı bu büyük acıların ardında tek bir örgüt vardır. Acı Getirenler! Cevdet ise ona yapılan operasyon sonucunda her şeyini kaybetmiştir. Peşindekilerden kurtulmak için İstanbul'un en derinlerine inecektir. Artık yalnızdır ve intikamını almak için her şeyi yapacaktır. Fatih yeni bir karar alır ve bu yolda Fatih'i hiçbir güç durduramayacaktır.

AKINCI DİZİSİ YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI (15. BÖLÜM)

Akıncı dizisinin yeni bölüm 2. fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.