Akıncı dizisinden ilginç fragman! Şükrü Özyıldız, Türk süper kahramanı canlandıracak

NTC Medya'nın ATV için hazırladığı yeni dizisi Akıncı'dan yeni fragman yayınlandı. Dizinin başrol oyuncusu Şükrü Özyıldız, köklerini Osmanlı tarihinden alan ve İstanbul'u koruyan modern bir süper kahramanı canlandırıyor.

Akıncı dizisinin yeni fragmanı sosyal medyada da gündem oldu. Dizinin fragmanında, süper kahraman Akıncı'nın kostümü, motosikleti ve kullandığı üssün tasarımı dikkatleri çekti.

Yönetmen koltuğunda Veli Çelik'in oturduğu, yapımcılığını NTC Medya'nın üstlendiği Akıncı'nın senaryosunu ise Hakan Kandal kaleme alıyor.

Akıncı dizisinim oyuncu kadrosunda Şükrü Özyıldız, Büşra Develi, Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Sermet Yeşil, Ayça Erturan, Didem İnselel, Serhan Onat ve Berrin Arısoy yer alıyor.



