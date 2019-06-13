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Akıntıya kapılıp, aracın altına sürüklenen çocuğu son anda kurtardı

Betül Kurucu Betül Kurucu
DÜNYA  | 13.06.2019 09:12 | Son Güncelleme

Ukrayna’da aşırı yağış sonrası selin etkili olduğu bölgede yolun karşısına geçmeye çalışan bir çocuk akıntıya kapıldı. Yolda sürüklenen ve bir aracın altına girmek üzere olan çocuğu vatandaşlar son anda kurtardı. O anlar, bir kamyonun yol kamerasınca kaydedildi.

Akıntıya kapılıp, aracın altına sürüklenen çocuğu son anda kurtardı

Olay, Ukrayna’nın Kırım Yarımadası’nda yer alan Sivastopol kentinde meydana geldi. Kamyonun yol kamerasınca kaydedilen görüntülerde, bir çocuğun, su basmış yolda akıntıya kapılarak sürüklendiği; bir otomobilin altına girmek üzereyken olayı görerek minibüsten inen bir kadın ve kamyonun sürücüsü tarafından kurtarıldığı görülüyor.

Yerel medya, Ulaştırma Bakanlığı’nın, çocuğu kurtaran kadına ödül verileceğini duyurduğunu bildirdi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna yağış

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