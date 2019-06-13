Akıntıya kapılıp, aracın altına sürüklenen çocuğu son anda kurtardı

Olay, Ukrayna’nın Kırım Yarımadası’nda yer alan Sivastopol kentinde meydana geldi. Kamyonun yol kamerasınca kaydedilen görüntülerde, bir çocuğun, su basmış yolda akıntıya kapılarak sürüklendiği; bir otomobilin altına girmek üzereyken olayı görerek minibüsten inen bir kadın ve kamyonun sürücüsü tarafından kurtarıldığı görülüyor.
Yerel medya, Ulaştırma Bakanlığı’nın, çocuğu kurtaran kadına ödül verileceğini duyurduğunu bildirdi. (DHA)
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