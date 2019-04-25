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Akkuzulu gençler dualarla askere uğurlandı

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
TÜRKİYE GÜNCEL  | 25.04.2019 11:43 | Son Güncelleme

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun şehit cenazesinde saldırıya uğraması ile Türkiye'nin gündemine gelen Akkuzulu Mahallesi'nde, 99/2 celp döneminde askerlik yapacak gençler, mahalle sakinlerince ellerine kına yakılıp, dualarla uğurlandı.

Çubuk ilçesinin 5 bin nüfuslu Akkuzulu Mahallesi'nde oturan 17 asker adayı, yıllardır geleneksel olarak yapılan asker uğurlama töreniyle yolcu edildi. Ellerine 1 gün önce kına yakılan asker adayları, bu sabah meydanda toplandı. Mahalleli, sıraya giren gençler ile tek tek tokalaşıp, ceplerine harçlık koydu. Asker adayları, daha sonra dualarla yolcu edildi.

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Mahalle muhtarı Halil Kökmen, törenden 1 gün önce gençlere kına yakıldığını ve sabah namazı sonrası dua edildiğini belirterek, "Mahalle olarak her yıl 30 ile 60 arasında asker gönderiyoruz. Gün doğumuyla birlikte yapılan uğurlamada, askere gidecek evlatlarımız için kete ekmeği yapılıp ikram edilir. Aileler de askerlerimize uğur parası verirler. Burada dualar edip helallik alınıyor. Geçtiğimiz günlerde üzüntü verici şehit haberi ve acı olaylar yaşadık. Hiçbir zaman unutmasınlar ki bizde asker çok. Üstüne basarak söylüyorum, bir ölür bin doğarız. Vatanımızı sahipsiz bırakmayız" dedi.

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Türkiye- Irak sınırında PKK terör örgütü mensubu teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yener Kırıkcı'nın geçen hafta Akkuzulu Mahallesi'ndeki cenaze töreninde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu saldırıya uğramıştı.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
akkuzulu Ankara çubuk Kemal Kılıçdaroğlu
 

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Okuyucu Yorumları 30 yorum
Türk milleti duracağı yeri de bilir vuracağı yeri de...
soytari
@hanifiozdemir bazılarıda balık hafızalıdır..fetoyu ve ortagını pkkyı ve kırmızı halıyla karsılandıklarını unutur kahraman sehiidimize gelen tek siyasi lidere vurur digerleri nerde diye sormaz...
Önce insan olmayı öğrenmeli siyasi sowu deyil.
Sana vuracağı zamanı da
Allah esirgesin, tırnaklarına taş değirmesin.
güle güle gidip güle güle gelin ASLANparçaları
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