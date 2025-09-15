Akla gelen ilk tür: Akciğer kanseri... Tek suçlusu sigara mı?

Kanser denildiğinde akla gelen ilk türlerden biri akciğer kanseri... Hastalık çoğu zaman geç evrede fark ediliyor ve bu da tedavi şansını azaltıyor. Bu nedenle akciğer kanserine dair farkındalık yaratmak, oldukça önemli.

TEK SUÇLUSU DİGARA MI?

Elbette sigar, akciğer kanserinin en önemli nedenlerinden biri. Yine de sigara içmeyenlerin de bu hastalığa yakalanabildiğini unutmamak gerek.

Hava kirliliği, özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar için ciddi bir tehdit. Ayrıca evlerde doğal olarak bulunabilen radon gazı, pek çok kişinin farkında bile olmadığı bir risk unsuru.

GENETİK YATKINLIK, AİLE ÖYKÜSÜ...

Bazı kişilerde genetik yatkınlık, sigara içmeseler dahi akciğer kanseri riskini artırabiliyor. Ailede akciğer kanseri öyküsü olanların düzenli sağlık kontrolleri yaptırması bu yüzden son derece önemli.

ERKEN BELİRTİLERE DİKKAT

Kronik öksürük, göğüs ağrısı, kanlı balgam, ses kısıklığı ve nefes darlığı, akciğer kanserinin en bilinen belirtileri arasında. Bu şikayetler genellikle başka hastalıklarla karıştırıldığı için gözden kaçıyor. Uzun süredir devam eden ve nedeni bulunamayan bu tür şikayetlerde mutlaka doktora başvurmak gerekir.

Erken evrede yakalanan akciğer kanseri, cerrahi müdahale ve yeni nesil tedavi yöntemleriyle kontrol altına alınabiliyor.