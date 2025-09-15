Mynet Trend

Nilgün Akbıyık

Akla gelen ilk tür: Akciğer kanseri... Tek suçlusu sigara mı?

15.09.2025 12:30
Akciğer kanseri, dünya genelinde en sık görülen ve en çok ölüme yol açan kanser türlerinden biri. Uzun yıllar boyunca sigara kullanımıyla özdeşleşmiş olsa da, son yıllarda yapılan araştırmalar genetik yatkınlık, çevresel faktörler, hava kirliliği ve radon gazı gibi farklı etkenlerin de risk faktörleri arasında olduğunu ortaya koyuyor. Bu da bize, yalnızca sigarayı bırakmanın değil, aynı zamanda yaşam ortamlarımızı ve sağlık kontrollerimizi de gözden geçirmenin hayati olduğunu hatırlatıyor.

Kanser denildiğinde akla gelen ilk türlerden biri akciğer kanseri... Hastalık çoğu zaman geç evrede fark ediliyor ve bu da tedavi şansını azaltıyor. Bu nedenle akciğer kanserine dair farkındalık yaratmak, oldukça önemli.

TEK SUÇLUSU DİGARA MI?

Elbette sigar, akciğer kanserinin en önemli nedenlerinden biri. Yine de sigara içmeyenlerin de bu hastalığa yakalanabildiğini unutmamak gerek.

Hava kirliliği, özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar için ciddi bir tehdit. Ayrıca evlerde doğal olarak bulunabilen radon gazı, pek çok kişinin farkında bile olmadığı bir risk unsuru.

Akla gelen ilk tür: Akciğer kanseri... Tek suçlusu sigara mı? 1

GENETİK YATKINLIK, AİLE ÖYKÜSÜ...

Bazı kişilerde genetik yatkınlık, sigara içmeseler dahi akciğer kanseri riskini artırabiliyor. Ailede akciğer kanseri öyküsü olanların düzenli sağlık kontrolleri yaptırması bu yüzden son derece önemli.

Akla gelen ilk tür: Akciğer kanseri... Tek suçlusu sigara mı? 2

ERKEN BELİRTİLERE DİKKAT

Kronik öksürük, göğüs ağrısı, kanlı balgam, ses kısıklığı ve nefes darlığı, akciğer kanserinin en bilinen belirtileri arasında. Bu şikayetler genellikle başka hastalıklarla karıştırıldığı için gözden kaçıyor. Uzun süredir devam eden ve nedeni bulunamayan bu tür şikayetlerde mutlaka doktora başvurmak gerekir.

Erken evrede yakalanan akciğer kanseri, cerrahi müdahale ve yeni nesil tedavi yöntemleriyle kontrol altına alınabiliyor.

