Mynet Trend

Akli dengesi bozuk, 7 yılda tam 138 suç kaydı var! Mahkeme kararını verdi

ege.yildirim ege.yildirim
GÜNDEM  | 02.09.2019 22:01 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta bir işyerinin soyulması ve bir bisikletin çalınması olayıyla ilgili gözaltına alınan ve 7 yılda 138 suç kaydı bulunduğu tespit edilen akli dengesi bozuk E.B. (30), serbest bırakıldı.

Akli dengesi bozuk, 7 yılda tam 138 suç kaydı var! Mahkeme kararını verdi

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde geçen ay bir iş yerinin soyulması ve bisiklet hırsızlığının şüphelisinin akli dengesi bozuk olan ve 138 hırsızlık suçundan kaydı bulunan E.B., olduğunu belirledi.

CEZAİ EHLİYETİ OLMADIĞI İÇİN SERBEST BIRAKILDI

E.B., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polis E.B., hakkında yaptığı araştırmada fiil ehliyetinin bulunmadığı, 106’sı 2006-2012 yılları olmak üzere 138 hırsızlık olayının faili olduğunu tespit etti. E.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki işlemleri tamamlanan E.B., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece cezai ehliyeti olmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldı. (DHA)

BTC’nin İşlem Hacmi DüşüyorBTC’nin İşlem Hacmi Düşüyor
Kan donduran detaylar! Minik Eymen'in son sözleri ortaya çıktıKan donduran detaylar! Minik Eymen'in son sözleri ortaya çıktı
Terörden temizlendi, moda rüzgarı esti!Terörden temizlendi, moda rüzgarı esti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak akli dengesi bozuk kişi 138 suç kaydı

En Çok Okunan Trend Haberler

Diyarbakır'da dehşet! Kanlar için yere yığıldı

Diyarbakır'da dehşet! Kanlar için yere yığıldı

Sahnede havai fişek faciası! Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti

Sahnede havai fişek faciası! Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti

Dehşet verici! Bebeğini nasıl öldürüp, gömdüğünü anlattı

Dehşet verici! Bebeğini nasıl öldürüp, gömdüğünü anlattı

Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı'nın mutlu günü

Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı'nın mutlu günü

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mahalleli şaşkın! İsimsiz hayırsever borçlarını ödedi!

Mahalleli şaşkın! İsimsiz hayırsever borçlarını ödedi!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Herkes gitti, plajlar onlara kaldı!

Herkes gitti, plajlar onlara kaldı!

Kurban pazarında ilginç olay! Pazarlık ettiği adamın parmaklarını kırdı

Kurban pazarında ilginç olay! Pazarlık ettiği adamın parmaklarını kırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kan donduran detaylar! Minik Eymen'in son sözleri ortaya çıktı

Kan donduran detaylar! Minik Eymen'in son sözleri ortaya çıktı

Terörden temizlendi, moda rüzgarı esti!

Terörden temizlendi, moda rüzgarı esti!

ABD'de Dorian kasırgası yön değiştirdi! İki eyalet tehdit altında!

Tüm tahminler boşa çıktı! Yön değiştirdi!

Akılalmaz olay! Polise yakalanacağını anlayınca...

Akılalmaz olay! Polise yakalanacağını anlayınca...

Boğaz yanması, nefes darlığı, öksürme şikayetleri sonrası kimyasal gaz sızıntısı korkusu

Boğaz yanması, nefes darlığı, öksürme şikayetleri sonrası kimyasal gaz sızıntısı korkusu

Ünlü yarışçı Jessi Combs 640 kilometre hız rekoru kırmaya çalışırken hayatını kaybetti

Ünlü yarışçı hız rekoru kırmaya çalışırken hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.