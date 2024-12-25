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  4. 'Akli dengesi yerindedir' raporu alarak evlendi! Fatih Altaylı iş insanı İnan Kıraç için sözünü sakınmadı! 'Azgın teke sendromu' yorumu bile yaptı

'Akli dengesi yerindedir' raporu alarak evlendi! Fatih Altaylı iş insanı İnan Kıraç için sözünü sakınmadı! 'Azgın teke sendromu' yorumu bile yaptı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
25.12.2024 09:19
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Koç Holding’in eski yöneticilerinden İnan Kıraç 87 yaşında, Emine Alangoya ile nikah masasına oturdu. Ünlü iş insanının bu evliliği yapabilmek için Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden akıl sağlığı raporu aldığı öğrenildi. Magazin dünyasında büyük ses getiren bu evlilik haberini Fatih Altaylı yorumladı. Altaylı sözünü sakınmadı ve 'Azgın teke sendromu' yorumu bile yaptı.

'Akli dengesi yerindedir' raporu alarak evlendi! Fatih Altaylı iş insanı İnan Kıraç için sözünü sakınmadı! 'Azgın teke sendromu' yorumu bile yaptı

Türkiye’nin tanınmış iş insanlarından 87 yaşındaki İnan Kıraç geçtiğimiz cuma günü Büyükçekmece Nikah Dairesi’nde 75 yaşındaki Emine Alangoya ile dünayevine girdi.

Kıraç'ın bu evliliği yapabilmek için nikah öncesi Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nden 'Akli dengesi yerindedir' raporu aldığı öğrenildi.

Kıraç'ın evlendiği Emine Alangoya yaklaşık 52 yıl Koç Holding'in finans grubunda çalışan bir isim olduğu ve şu anda da İnan Kıraç'ın geçen yıl kurduğu yeni vakfın genel müdürlüğünü üstlendiği ortaya çıktı.

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SÖZÜNÜ SAKINMADI

Fatih Altaylı, YouTube kanalında iş insanı İnan Kıraç'ın bu evliliğini yorumladı. Altaylı sözünü sakınmadı ve 'Azgın teke sendromu' yorumu bile yaptı. Altaylı şu ifadeleri kullandı;

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''Bu bir sendrom. Yani erkeklerde böyle şeyler var. Yani geç yaş ileri yaşlarda eşlerini kaybeden erkekler yakın çevrelerindeki birtakım hanımefendilerle böyle bir duygusal yaklaşım içerisine girip bu tür evlilikler yapıyorlar. Yani İnan Kıraç bunun ne ilk örneğidir ne de son örneği olacaktır.

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'AZGIN TEKE SENDROMU DEĞİL'

Evlendiği hanımefendi Koç Grubu'nda daha önce uzun yıllar çalışmış ve Koç Grubu'nda İş Takibi yapmakla bilinen bir hanımefendidir. Becerikli bir kadın olarak da bilinir. Fakat ilginç olan şey şu akıl sağlığı raporu alarak evlenmek zorunda kalmak. 86 yaşında bir siyasetçi olsaydı evlenmek için rapor almasına gerek yoktu. Bana garip gelen şeyler bunlar oluyor genellikle. İnan Kıraç'a mutluluklar, aşk dolu günler dilerim. Evlendiği hanımefendi de çok genç değil o da 75 yaşında zaten. Hani böyle büyük bir yaş farkıyla falan değil. Azgın teke sendromu değil yani.'' ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Altaylı inan kıraç
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