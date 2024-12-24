Fiyatı 2030 TL'ye düştü! LEGO Mercedes-AMG Yaratıcı Yapım Seti indirime girdi

Mercedes-AMG hayranları için eşsiz bir koleksiyon parçası olma özelliği taşıyan LEGO Speed Champions Mercedes-AMG G 63 ve Mercedes-AMG SL 63 76924 Yaratıcı Yapım Seti (808 Parça) hem yetişkinlere hem de çocuklara uygun. Hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sunan bu set, aynı zamanda mükemmel bir hediye seçeneği. Fırsatı değerlendirmeye ne dersiniz?

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Çok satanlar listesinin yıldızı: LEGO Speed Champions Mercedes-AMG G 63 ve Mercedes-AMG SL 63 76924 Yaratıcı Oyuncak Yapım Seti (808 Parça)

LEGO Speed Champions serisi, otomobil tutkunları ve LEGO hayranları için özel olarak tasarlandı. Mercedes-AMG hayranları için harika bir koleksiyon parçası olmasının yanı sıra güzel bir hediye seçeneği olarak da öne çıkıyor. Set, ikonik Mercedes-AMG G 63 ve Mercedes-AMG SL 63 modellerini içeriyor. Her iki araç da detaylı yapım süreci ile dikkat çekiyor. Gerçekçi detaylarla donatılan bu yapım seti, 10 yaş üzeri çocuklar ve yetişkinler için uygun.

Alanlar ne diyor?

"Oğlum onu seviyor. Güvenli, eğlenceli."

"Yeğenime Noel hediyesi olarak aldım. Onu bir süre oyalayacak."

"Mercedes arabaları çok muhteşem ve güzel. Harika bir satın alma oldu. Almanızı gerçekten öneririm."

Bu içerik 24 Aralık 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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