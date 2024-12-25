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Yılın Son Fırsatları'na özel Guess kol saatlerinde indirim başladı
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Yılın Son Fırsatları'na özel Guess kol saatlerinde indirim başladı

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
25.12.2024 12:02
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Zamanı zarafetle buluşturmanın şimdi tam zamanı! Yılın Son Fırsatları'nın sona ermesine üç gün kala, Guess kol saatlerinde kaçırılmayacak bir indirim başladı. Kombinlerinizin havasını yükseltecek, şıklığınızı tamamlayacak ve her anınıza değer katacak en tarz kol saatlerini keşfetmek ve fırsattan yararlanmak isterseniz işte detaylar...

Kol saatleri, kadınlar için zamanı göstermekten çok kombinlerin havasını yükselten bir aksesuar niteliğinde. Bu nedenle pek çok kadın, kendi beğenilerine uygun ve kıyafetlerine havalı bir dokunuş yapacak kaliteli saatler arıyor. Siz de böyle bir arayıştaysanız kadınlar arasında popüler olan Guess markasının kol saatlerine bir göz atabilirsiniz. Şanslısınız, çünkü Yılın Son Fırsatları'na özel en havalı modeller indirimde. İşte sizin için seçtiklerimiz...

Prime üyesi olmak ve ayrıcalıklardan yararlanmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Yılın Son Fırsatları kapsamındaki tüm indirimleri görmek için buraya tıklayın.

Guess indirimlerinin tamamına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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1. Guess GUU1358L2M G-Cube Kadran Kadın Analog Saat

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Stil sahibi bir kol saati arayanlar için tasarlanmış bu zarif saat, modern bir estetiğe sahip. Şık bir kadran ve sağlam bir kasa ile dikkat çeken modelin analog kadranı, kolay okunabilirlik sağlayacak şekilde tasarlanmış. Orta fiyat segmentiyle hem havalı, kaliteli hem de uygun fiyatlı saat satın almak isteyenler için ideal. Aynı zamanda harika bir hediye alternatifi.

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2. Guess GUGW0658L1 Kadın Kol Saati

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Guess GUGW0658L1, gold çerçevesi ve siyah kordonuyla zıt detayları en havalı şekilde buluşturan bir model. Klasik ve modern unsurları bir araya getiren tasarımı, her türlü kıyafetle kolayca kombinlenebilmesini sağlıyor. Işıltılı detayları, saati sadece bir zaman göstergesinin ötesine taşıyarak etkileyici bir stil ifadesi sunuyor. Kullanıcı konforunu artıran hafif yapısı ve ergonomik tasarımı ile gün boyu rahatlıkla kullanılabilen bu saat kaliteli malzemeleri sayesinde uzun süreli bir kullanım vadediyor.

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3. Guess GUU1337L4M Kadın Kol Saati

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Son zamanlarda taşlı, parlak, göz alıcı detaylar aksesuarları süslüyor. Guess markasının en beğenilen bu kadın saat modeli de, trendlere uyum sağlar nitelikteki şık ve havalı görünümüyle bir adım öne çıkıyor. Paslanmaz çelikten oluşan saatin kasası, onu daha dayanıklı kılıyor. Günlük kullanıma uygun şekilde tasarlanan saat, uygun fiyatıyla da birçok kadın için ulaşılabilir bir seçenek.

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4. Guess GUU1389L1M Kadın Kol Saati

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Şıklığı ve zarafeti mükemmel bir şekilde harmanlayan bir saat arıyorsanız o saat bu olabilir! Farklı ortamlarda kolayca kombinlenebilecek bu saat, hem günlük hayatta hem de özel günlerde kullanıcılarını asla yarı yolda bırakmaz. Guess markasının karakteristik dokunuşlarıyla zenginleştirilmiş GUU1389L1M, modaya duyarlı kadınlar için vazgeçilmez bir aksesuar olarak öne çıkıyor. Bu saat, yalnızca bir zaman ölçeri olmanın ötesinde kendine güvenen ve stil sahibi bir duruş sergileyebilmek için mükemmel bir seçim.

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5. Guess GUU0987L2M Kadın Kol Saati

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Paslanmaz çelik kasası ve özgün kayış tasarımı, hem dayanıklılığı artırıyor hem de saatin genel estetiğine katkıda bulunuyor. Farklı kıyafet stilleriyle mükemmel uyum sağlayan Guess GUU0987L2M, kullanıcılarına şıklığın yanı sıra konfor da sunuyor. Moda tutkunları için ideal bir tamamlayıcı olan bu saat, her anı özel kılmak için harika bir seçenek. Guess'in imzası niteliğindeki detaylar ve sofistike tasarımıyla bu saat, tarzını ön planda tutan kadınlar için kaçırılmayacak bir aksesuar.

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6. GUESS GUGW0468L3 Kadın Kol Saati

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Şık kadranı, dikkatlice yerleştirilmiş sayılar ve ışıltılı detaylar ile kullanıcılarına hem estetik hem de fonksiyonel bir deneyim sunar. Paslanmaz çelikten üretilmiş kasa, hem dayanıklılığı artırır hem de saatine şıklık katar. Kaliteli kayışı, rahat bir kullanım sağlamasının yanı sıra, farklı stillerle kolayca kombinlenmesine olanak tanır. Günlük giyimde veya özel etkinliklerde mükemmel bir tamamlayıcı olan bu saat, fonksiyonelliği ve şıklığı bir araya getiren bu model.

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7. Guess GUU1358L1M Kadın Kol Saati

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Guess GUU1358L1M Kadın Kol Saati'nin zarif kadranı, minimal detayları ile sade ama etkileyici bir görünüm sunar. Saatin şık kasası, paslanmaz çelikten üretilmiş olup uzun ömürlü kullanım için idealdir. Dikkat çeken özelliklerden biri, saatin uyumlu bilezik tasarımıdır; bu, onu hem gündelik kullanımda hem de özel davetlerde rahatça takabilmenizi sağlar.

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8. Guess GUU1358L3M Kadın Kol Saati

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Guess GUU1358L3M, minimalist tasarımıyla dikkat çeken bir model olarak karşımıza çıkıyor. Hem gündelik hayatta hem de özel günlerde rahatlıkla tercih edilebilecek bu saat, kullanıcılarına kişisel tarzlarını yansıtmada önemli bir yardımcı. Üstün kaliteli malzemelerden üretilmiş olması da onu dayanıklı ve uzun ömürlü kılıyor.

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9. Guess GUU1349L1M Kadın Kol Saati

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Paslanmaz çelikten üretilen Guess GUU1349L1M Kadın Kol Saati, hem dayanıklılık sunuyor hem de modern ve havalı görünümüyle lüks hissiyatı yaratıyor. Zarif kayış tasarımı kullanıcıya rahatlık sunarken farklı stillerle de kolayca kombinlenebilmeye yardımcı oluyor. Hem zamansız bir parça hem de çağdaş bir stil ifadesi olarak görülebilecek bu saate bir şans vermeye ne dersiniz?

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Bu içerik 25 Aralık 2024 tarihinde güncellenmiştir. İçerik güncellendikten sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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