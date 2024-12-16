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Fiyatı 2 bin 159 TL'ye düştü! Stanley French Press Termos'ta Yılın Son Fırsatları'na özel indirim
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Fiyatı 2 bin 159 TL'ye düştü! Stanley French Press Termos'ta Yılın Son Fırsatları'na özel indirim

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
16.12.2024 16:58
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Stanley, ömür boyu garanti sunan termoslarıyla son zamanların en gözde termos markası. Her ihtiyaca ve beğeniye uygun modelleriyle öne çıkan markanın kahve severleri sevindirecek French pressi Yılın Son Fırsatları kapsamında indirime girdi. İşte detaylar...

Kahve tutkunları iyi bilir; French press ile basit bir şekilde hazırlanan kahve, çekirdeklerin su ile daha uzun süre etkileşime girmesi sayesinde zengin ve derin bir tat profiline ulaşır. Bu da kahveden alınan keyfi artırır. Üstelik French press her an her yerde kısa sürede kahve hazırlamanın en keyifli yolunu sunar. Piyasada pek çok French press modeli bulunsa da Stanley'in termos özelliğine sahip French press'i kahve tutkunlarının favorileri arasında yer alıyor. Bugüne özel indirime giren bu ürüne sahip olmak isterseniz işte detaylar...

Prime üyesi olmak ve ayrıcalıklardan yararlanmak için buraya tıklayın.

Yılın Son Fırsatları kapsamındaki tüm indirimler burada!

Stanley fırsatlarını görmek isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Stanley Klasik French Press Termos, Yeşil (1,4 litre)

Adsız tasarım - 2024-12-16T160150.830

Stanley Klasik French Press Termos, kahveseverler için tasarlanmış yüksek kaliteli bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Paslanmaz çelikten üretilen bu French press, hem dayanıklılığı hem de şık tasarımı ile kahve severlerin favorisi. Çift duvarlı yapısıyla sıcak içeceklerin sıcak kalmasını sağlayan termosta kahve hazırlamak çok kolay. Kamping veya piknik gibi açık hava etkinlikleri uygun olan bu termos, hafif yapısı sayesinde kolay taşınabiliyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Filtre kahve seven aileler için mükemmel bir ürün. Çift katmanlı olması da ürünün sıcak kalmasını sağlamakta."

  • "Kalite asla tesadüf değildir, isminin hakkını veren bir ürün temizliği çok kolay."

  • "Sıcak tutma süresi 2-3 saat ancak sürüyor, diğer fonksiyonları olması gerektiği gibi."
Ürünü İncele

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Bu içerik 16 Aralık 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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