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Columbia montlarda Yılın Son Fırsatları'na özel kaçırılmayacak indirimler başladı
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Columbia montlarda Yılın Son Fırsatları'na özel kaçırılmayacak indirimler başladı

17.12.2024 17:06
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Kış kapıdayken dolabınızda sıcacık bir Columbia mont için yer açmanın tam zamanı! Yılın Son Fırsatları başladı ve Columbia montlarda kaçırılmayacak indirimler de sizleri bekliyor. Hem şehirde soğuk havalara meydan okumak hem de doğada zorlu koşullara karşı hazırlıklı olmak için tasarlanan montlar, su geçirmezlikten nefes alabilirliğe kadar pek çok üstün özelliği bir araya getiriyor. Şimdi hem kaliteyi hem de konforu bir arada yaşamanın tam zamanı!

Kaçırılmayacak bu indirim dönemi, gardırobunuza performans ve stil katmak için harika bir fırsat. Columbia’nın farklı serileriyle soğuk kış günlerini sıcacık geçirirken su ve lekelerden korunarak doğanın tadını çıkarabilirsiniz. Hem günlük kullanım hem de outdoor aktiviteler için tasarlanan ve en ince ayrıntısına kadar düşünülen her bir Columbia mont, kendinizi ve sevdiklerinizi bu kışın zorlayıcı koşullarından koruyacak. Stoklar tükenmeden bu eşsiz ürünleri dolabınıza eklemeyi unutmayın!

Prime üyesi olmak ve ayrıcalıklardan yararlanmak için buraya tıklayın.

Yılın Son Fırsatları kapsamındaki tüm indirimlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Columbia ürünlerindeki tüm indirimlere buradan ulaşabilirsiniz.

Adsız tasarım - 2024-12-18T150256.953

1. Zorlu havalara hazırlıklı: Columbia Oak Harbor II Insulated Erkek Mont

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En sert kış koşullarında bile güvenilir bir koruma gerçekleştiren Columbia Oak Harbor II Mont, Omni-Tech su geçirmez ve nefes alabilir kumaşıyla yağmur ile kara karşı etkili bir koruma yaparken Omni-Heat Infinity teknolojisiyle sıcaklığınızı korur. Thermarator yalıtımı, hafif yapısıyla maksimum sıcaklık sunar ve ıslak havalarda bile performansını kaybetmez. Ayarlanabilir kapüşon, gizli iç cep ve fermuarlı yan cepler gibi kullanışlı detaylarıyla da hem sağlam hem işlevsel olan mont, her türlü soğuk hava maceralarınızda en büyük yardımcınız olacak.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Ürün çok güzel. 0 derecede kullanıyorum, şu anda verdiğim paranın hakkını veriyor bana.”

  • “Ürün çok güzel, tam kışlık. Karda kışta arabası olmayan için ideal. Montun için kaz tüylü sanırım dolu dolu, kolları da aynı şekilde o yüzden kollar normal montlarınkine göre kaba duruyor.”
Ürünü İncele

Columbia montun yanında triko atkı ve bere takımı almak isterseniz buraya tıklayın.

2. Soğuk günlerin kahramanı: Columbia Delta Ridge II Down Kadın Kaz Tüyü Mont

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Hem zarif hem de işlevsel bir mont arıyorsanız Columbia Delta Ridge tam size göre! İçerisindeki 650 dolgulu kaz tüyü yalıtımı ve termal yansıtıcı astarı ile soğuk kış günlerinde sıcacık kalabileceğiniz montun dikişsiz tasarımı, yalıtımı eşit şekilde dağıtırken cereyanı sıfıra indirir. Suya ve lekelere dayanıklı dış yüzeyiyle yağmur ve kar sürprizlerine hazırlıklı olmanızı sağlayan Columbia mont, hafifliğiyle de hareket özgürlüğünü garantiliyor!

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Columbia ürünlerinde hiç hayal kırıklığına uğramadım ve bu da bir istisna değil. Çok hafif ama yine de çok sıcak. Çok güzel görünüyor. Beklentilerime uygun. Vücuda oturuyor ama rahat.”

  • “Hem gövdede hem de kollarda yeterince uzun, bu da büyük bir artı. Bana yetecek kadar uzun olan ve vücuda oturan mont bulmakta her zaman zorluk çekerim. Bu montu seviyorum.”
Ürünü İncele

Columbia montun yanında yelek almak isterseniz buraya tıklayın.

3. Hafif ve fonksiyonel: Columbia Labyrinth Loop II Erkek Mont

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Columbia Labyrinth Loop II mont, soğuk havalarda üstün verim sunan bir tasarıma sahip. Omni-Heat ve Omni-Shield teknolojileri ile ısıyı içeride tutarken yağmur ve lekelere karşı koruma sağlayan montun Thermarator yalıtımı ise sıcaklık-hafiflik dengesini mükemmel bir şekilde kurar. Çene koruması, fermuarlı cepleri ve ayarlanabilir etek ucu gibi pratik detaylarıyla daha da kullanışlı hale gelen mont, günlük ve outdoor aktivitelerde kurtarıcınız olacak.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Yağmurlu Pasifik Kuzeybatısı'nda yaşıyorum ve ıslak kışlarımızda beni kuru tutmak için bu montu aldım. Kalın ve sıcak ve kesinlikle daha soğuk havalar için bir montu.”

  • “Siyah renkte sahip olduğum benzer bir Northface şişme yağmurlukla karşılaştırıldığında bu Columbia mont çok daha kalın ve sıcak.”
Ürünü İncele

Columbia montun yanında sweatshirt almak isterseniz buraya tıklayın.

4. Hafif ve dayanıklı: Columbia Powder Lite Hooded Erkek Mont

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Columbia Powder Lite Hooded, hem ağır olmayan hem de işlevsel bir mont arayanlar için ideal bir seçenek. Omni-Heat ısı yansıtma teknolojisi ve Thermarator yalıtımı sayesinde soğuk havalarda vücut ısınızı korurken rahat bir kullanıma da sahip. Montun suya dirençli Storm-Lite DP II kumaşı yağışlı havalarda sizi kuru tutarken kordon ayarlı kapüşon ve elastik manşetleri ise ekstra koruma sağlar. Kaliteli malzeme ve detaylı işçilikle üretilen Columbia mont, uzun yıllar boyunca sizi soğuktan koruyacak bir yatırım.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Omni-heat'in içinde olduğu güzel şişme mont ancak Columbia markası büyük geliyor, bu yüzden bir beden küçük sipariş edin. Aksi takdirde bol olur.”

  • “Mükemmel kalite. Çok hafif ama her şeyden önce çok sıcak. Normal uyum, sıkı veya sıkı değil, uzun.”
Ürünü İncele

Columbia montun yanında eldiven almak isterseniz buraya tıklayın.

5. Sıcacık ve koruyucu: Columbia Delta Ridge II Down Kapüşonlu Erkek Kaz Tüyü Mont

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Kış şartlarına meydan okumak için üstün teknolojilerle donatılan Columbia Delta Ridge II, Omni-Heat ısı yansıtma teknolojisi ile vücut ısınızı içeride tutarken RDS sertifikalı kuş tüyü dolgusu maksimum sıcaklık ve hafiflik veriyor. Suya dirençli kumaşıyla yağışlı havalarda bile endişesiz bir kullanım sunan mont, dalgıç tipi kapüşonu ve biyeli detaylarıyla fonksiyonelliği zirveye taşıyor. Kış maceralarınızda sizi sıcak ve kuru tutarken stil sahibi kılacak Columbia mont, tam bir performans ürünü!

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Güzel, uzun rahat bir mont ve gerektiğinde sıcak ve rahat. Malzemeler kaliteli ve iyi yapılmış gibi görünüyor. Gerçekten güzel, koyu renk.”

  • “Bu çok güzel bir kış montu. Oğluma tam uydu. Sıcak tutuyor ve terzi işi gibi duruyor. Çok büyük değil. Okulda, işte ve işlerinizi halletmek için giymek için mükemmel.”
Ürünü İncele

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6. Hem şık hem dayanıklı: Columbia Pike Lake II Erkek Mont

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Ağır olmayan yapısı ve modern tasarımıyla kış sezonu boyunca konforlu bir stil sunan Columbia Pike Lake II mont, suya dirençli kumaşı ve Omni-Heat teknolojisiyle sıcaklığı garantiliyor. %100 geri dönüştürülmüş polyester Thermarator yalıtımı, ayarlanabilir kapüşonu, fermuarlı cepleri ve kordonlu etek ucu ile her detayı düşünülen Columbia mont, soğuk havalarda sizi hem sıcak tutar hem de rahat hissettirir.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Bu mükemmel bir kış montu. Şimdiye kadar iyi yapılmış, sıcak ve iyi tasarlanmış gibi görünüyor.”

  • “Bu mont çok hafif ama aynı zamanda dondurucu soğuklarda çok sıcak. Görünüşünü, uyumunu ve kalitesini seviyorum.”
Ürünü İncele

Columbia montun yanında bere almak isterseniz buraya tıklayın.

7. Isıyı içeriye hapseden: Columbia Autumn Park Down Erkek Mont

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Ultra hafif yapısıyla hem rahatlık hem de şıklık sunan Columbia Autumn Park Down mont, kışın en çetin soğuklarında bile sıcacık kalmanızı sağlayacak. RDS sertifikalı kuş tüyü dolgu, hafifliğiyle hareket özgürlüğü yaşatırken maksimum sıcaklık veriyor. İç kısmındaki Omni-Heat teknolojisi ise vücut ısınızı yansıtan metalik noktalarla ısıyı içeride tutuyor. Ayrıca fermuarlı yan cepleri ve göğüs cebi sayesinde hem elleriniz sıcacık kalıyor hem de değerli eşyalarınızı güvenle taşıyabiliyorsunuz.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Koruyuculuk sonbahar için. 5-10 derece sıcaklıktaki havalarda iş görür. Zaten ürünün üstünde sonbahar için yazıyor.”

  • “Kaliteli yapı ve montun ağırlığı iyi. Tek karşılaştırmam, iç cebinin olmaması. Beni sıcacık tutuyor.”
Ürünü İncele

Columbia montun yanında su geçirmez outdoor ayakkabı almak isterseniz buraya tıklayın.

8. Zarif ve işlevsel: Columbia Powder Lite II Kadın Mont

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Kışın sert yüzüyle karşılaşmaya hazırsanız Columbia Powder Lite II mont tam size göre! Omni-Heat ısı teknolojisiyle vücut ısısını yansıtarak sizi sıcacık tutarken suya dayanıklı kumaşı hafif yağmur ve sise karşı koruma sağlıyor. Pratik fermuarlı cepleri ellerinizi ısıtmak ya da telefon gibi değerli eşyalarınızı güvenle saklamak için harika bir çözüm sunuyor. İçindeki termo-yansıtıcı astar ekstra sıcaklık verirken ayarlanabilir bağcıklarla da montu tam üstünüze göre şekillendirebilirsiniz. İster şehirde günlük kullanımda ister açık hava aktivitelerinde giyin, Columbia Powder Lite II her koşulda yanınızda!

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Mükemmel dış giyim. Çok rahat, konforlu ve hafif. Şehir yürüyüşleri ve hiking için ideal.”

  • “Gerçekten sizi sıcak tutan hoş ve hafif bir mont. Bavula kolayca sığar ve her zaman güzel görünür.”
Ürünü İncele

Columbia montun yanında termal çorap almak isterseniz buraya tıklayın.

9. Doğanın zorluklarına meydan okuyan: Columbia Powder Lite Erkek Kapüşonlu Puf Mont

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Soğuk havalar için en iyi dostunuz olacak Columbia Powder Lite mont, hem ısıyı içinde tutan teknolojisiyle hem de şık tasarımıyla dikkat çekiyor. Omni-Heat ısı yansıtma teknolojisi ile vücut ısınızı yansıtarak sizi sıcacık tutarken Thermarator yalıtımıyla da ekstra koruma sağlıyor. Suya dayanıklı dış yüzeyi yağmur ve karda güvenle hareket etmenizi desteklerken ayarlanabilir kapüşon ve etek ucu gibi detaylarıyla da montu tamamen kendinize göre şekillendirebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Zaten aynı iki tonlu olanı vardı. O kadar iyi ki değişiklik olsun diye siyah bir tane aldım. Süper hafif ve oldukça incedir. Bütün bunların yanında iç membranı sayesinde aşırı sıcak da değil.”

  • “Sonbahar ve kış arasındaki değişken hava koşulları için rahat ve mükemmel bir mont. Rüzgara dayanıklıdır ve hafiftir ancak sizi sıcak tutar.”
Ürünü İncele

Columbia montun yanında su geçirmez outdoor ayakkabı almak isterseniz buraya tıklayın.

10. Sıcak ve stil sahibi bir seçenek: Columbia Puffect III Erkek Mont

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İşlevselliği ve modern görünümüyle gardırobunuzun favorisi olmaya aday Columbia Puffect III, soğuk kış günlerinde hem şıklığınızdan hem de konforunuzdan ödün vermemeniz için tasarlandı. Omni-Shield teknolojisi sayesinde suya ve lekelere karşı dayanıklı mont, ıslak havalarda bile üstün koruma yaratıyor. İç kısmında kullanılan %100 geri dönüştürülmüş polyester Thermarator yalıtımı, ağırlık yapmamasının yanında etkili bir sıcaklık sağlarken çevre dostu bir yaklaşım sergiliyor. Fermuarlı yan cepler ve elastik manşetler gibi pratik detaylarla donatılan mont, çene koruyucu tasarımıyla da soğuk havalarda sıcak kalmanıza yardımcı oluyor.

Ürünü İncele

Columbia montun yanında şapka almak isterseniz buraya tıklayın.

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Bu içerik 18 Aralık 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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