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Salomon Shelter CS WP Yürüyüş Botu'nda Yılın Son Fırsatları'na özel 3400 TL indirim var
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Salomon Shelter CS WP Yürüyüş Botu'nda Yılın Son Fırsatları'na özel 3400 TL indirim var

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
18.12.2024 10:41
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Kış aylarında hem şık hem de dayanıklılık ve konforu bir arada sunan bir ayakkabı bulmak zor olabiliyor. Soğuk havalarda günlük hayatta ve outdoor aktivitelerde sizi yarı yolda bırakmayacak, güvenilir bir ayakkabıya olan ihtiyaç belirgin hale geliyor. İşte tam da bu noktada, Salomon Shelter CS WP yürüyüş botu bu ihtiyacınızı karşılayacak bir ürün olarak öne çıkıyor. Üstelik Yılın Son Fırsatları'na özel kısa süreliğine 3400 TL indirim ile satışta...

Kış aylarının zorlu koşullarında hem şık görünmek hem de sağlam bir koruma ile hareket etmek ister misiniz? Soğuk hava, yağmur ve kar gibi doğanın zorluklarına karşı ayaklarınızı güvende tutarken tarzınızı da tamamlayan bir yürüyüş botu, kış gardırobunuzun olmazsa olmazı olabilir. Salomon Shelter CS WP yürüyüş botu, dayanıklı tasarımı ve konforu bir araya getirerek şehir hayatından doğa maceralarına kadar her anınıza eşlik etmek için tasarlandı. Şimdi Yılın Son Fırsatları’na özel cazip indirimiyle, Salomon dolabınıza eklemek için doğru zaman! İşte Salomon Shelter CS WP yürüyüş botu hakkında merak edilen detaylar...

Prime üyesi olmak ve ayrıcalıklardan yararlanmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Yılın Son Fırsatları kapsamındaki tüm indirimleri görmek için buraya tıklayın.

İndirimdeki Salomon ürünleri burada!

Salomon Shelter CS WP yürüyüş botu

Salomon Shelter CS WP yürüyüş botu

Salomon Shelter CS WP yürüyüş botu, ClimaSalomon su geçirmez teknolojisi sayesinde yağmur ve kar gibi zorlu hava koşullarında bile ayaklarınızı kuru tutarken, Contagrip tabanıyla her türlü zeminde üstün tutuş sağlıyor. Hafifliğiyle öne çıkan bot, hafif yapısı ve yumuşak softshell malzemesiyle maksimum konfor vadediyor. EnergyCell ara tabanı darbe emici özelliğiyle gün boyu rahat bir yürüyüş sunarken, Ortholite iç tabanı ekstra destek oluyor. Şehirden doğaya uzanan her adımda güvende hissetmek isteyenler için bot, stil ve fonksiyonelliği bir araya getiriyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Teknolojisi muhteşem, ayaklarınız asla üşümüyor, asla su almıyor. Dağ, tepe, şehir, soğuk, kar, yağmur... Her koşula karşı çok dayanıklı."

  • "Salomon kalitesi ortada; görünümü ve rahatlığı 10 numara; ayaklarınızı sıcak tutuyor ve iç malzemesi de harika! Görünüşünü gerçekten beğendim kalitesi mükemmel."
Ürünü İncele

Bu içerik 18 Aralık 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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