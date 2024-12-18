Salomon Shelter CS WP Yürüyüş Botu'nda Yılın Son Fırsatları'na özel 3400 TL indirim var

Kış aylarının zorlu koşullarında hem şık görünmek hem de sağlam bir koruma ile hareket etmek ister misiniz? Soğuk hava, yağmur ve kar gibi doğanın zorluklarına karşı ayaklarınızı güvende tutarken tarzınızı da tamamlayan bir yürüyüş botu, kış gardırobunuzun olmazsa olmazı olabilir. Salomon Shelter CS WP yürüyüş botu, dayanıklı tasarımı ve konforu bir araya getirerek şehir hayatından doğa maceralarına kadar her anınıza eşlik etmek için tasarlandı. Şimdi Yılın Son Fırsatları’na özel cazip indirimiyle, Salomon dolabınıza eklemek için doğru zaman! İşte Salomon Shelter CS WP yürüyüş botu hakkında merak edilen detaylar...

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Salomon Shelter CS WP yürüyüş botu

Salomon Shelter CS WP yürüyüş botu, ClimaSalomon su geçirmez teknolojisi sayesinde yağmur ve kar gibi zorlu hava koşullarında bile ayaklarınızı kuru tutarken, Contagrip tabanıyla her türlü zeminde üstün tutuş sağlıyor. Hafifliğiyle öne çıkan bot, hafif yapısı ve yumuşak softshell malzemesiyle maksimum konfor vadediyor. EnergyCell ara tabanı darbe emici özelliğiyle gün boyu rahat bir yürüyüş sunarken, Ortholite iç tabanı ekstra destek oluyor. Şehirden doğaya uzanan her adımda güvende hissetmek isteyenler için bot, stil ve fonksiyonelliği bir araya getiriyor.

Kullanıcılar ne diyor?

"Teknolojisi muhteşem, ayaklarınız asla üşümüyor, asla su almıyor. Dağ, tepe, şehir, soğuk, kar, yağmur... Her koşula karşı çok dayanıklı."

"Salomon kalitesi ortada; görünümü ve rahatlığı 10 numara; ayaklarınızı sıcak tutuyor ve iç malzemesi de harika! Görünüşünü gerçekten beğendim kalitesi mükemmel."

Bu içerik 18 Aralık 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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