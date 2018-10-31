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Aklımıza gelmezdi! Palamudu daha lezzetli bir hale getirmek için bakın ne kullanıyorlar

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 31.10.2018 15:16 | Son Güncelleme

A vitamini yönünden zengin olan palamut, mevsiminde tüketildiğinde değerli bir besin kaynağı olacaktır. Protein bakımından da son derece zengin olan palamudu daha lezzetli bir hale getirmek için hiç akıllara gelmeyecek yöntem kullanılıyor!

Aklımıza gelmezdi! Palamudu daha lezzetli bir hale getirmek için bakın ne kullanıyorlar

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, A vitamini yönünden zengin palamudun dengeli bir besin kaynağı olduğunu belirterek, "Bunun için vatandaşlarımıza, çıktığı aylarda palamudu bol bol tüketmelerini tavsiye ediyoruz." diyor.

Esas yaşam alanı Karadeniz olan palamudun kışı geçirmek için Marmara Denizi'ne geldiğini ifade eden Sarı, Karadenizli balıkçıların Hopa'dan Marmara'ya kadar bu balığı takip ettiklerini dile getiriyor.

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Tüm balıklar gibi palamudun da sağlıklı bir besin kaynağı olduğunu vurgulayan Sarı, sözlerine şöyle devam ediyor:

"Protein oranı yüzde 20'nin üzerinde, yağ oranı yüzde 10 civarında, 180-200 arasında değişen enerjisi söz konusu. Kalsiyum, sodyum, demir gibi mineraller de bol bulunur. A vitamini yönünden zengin palamudun besin değeri dengelidir. Bunun için vatandaşlarımıza, çıktığı aylarda palamudu bol bol tüketmelerini tavsiye ediyoruz."

Farklı yöntemlerle pişirilebilen palamut için çeşitli saklama şekilleri, geleneksel tüketim usulleri geliştirildiğini anlatan Sarı, bu balığın Karadeniz ve Trakya'da daha çok konservesinin yapıldığını ifade ediyor ve sözlerine şu şekilde devam ediyor:

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"Palamutları yatay kesen kadınlarımız güzelce yıkadıktan sonra az tuz az da şeker atarlar. Bir kaşık kadar da zeytinyağı döküp kapatırlar konserve şişesinin kapağını. 1,5 saat kadar kaynatırlar tencerede. Böylece kapaklar tutmuş olur, konservemiz hazırdır. Bir yıl boyunca palamudun olmadığı zamanlarda insanlar bu palamudu konserve olarak tüketebilirler. Diğer taraftan palamut kıymetli bir meze lakerda olarak da tüketilir. İstanbul Boğazı'ndan Çanakkale'ye kadar olan bölgelerde, Karadeniz kıyılarının hepsinde farklı farklı lakerda yapma şekilleri vardır. Hepsinin mantığı aynıdır, balık taze olacak, yağlı olacak... Olabildiği kadar büyük palamutlar tercih edilir. Balıklar takoz olarak kesilir, sonra ilikleri temizlenir, kanının temizlenmesi için buzdolabında soğuk suda bekletilir. Sonra tuzlanır."

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Sarı, palamudun olgunlaşma süresinin bölgelere göre değiştiğine işaret ederek, "Bazı bölgelerde iki haftada olgunlaştırılır, bazı bölgelerde 2-3 ayda olgunlaşması söz konusudur. Vatandaşlarımız bugünlerde bolca çıkan palamutlardan lakerda olarak da faydalanabilirler ancak hemen altını çizelim lakerda gibi yiyecekler yüksek oranda tuz içerdiği için vatandaşlarımız sağlıklarına dikkat etmelidir. Kalp damar hastalığı olan, tansiyonu olan, damarlarıyla ilgili sorunları olan hastalarımız doktorların tavsiyelerini dikkate alarak tuzlu balığı tüketmelidir." diyor.

Bu tür rahatsızlıkları bulunanlara, taze palamutları ileride tüketebilmek için derin dondurucuda saklamalarını öneren Prof. Dr. Mustafa Sarı, "Taze palamutları derin donduruculara atalım. Sıfırın altında 18 derecede dondurduktan sonra, bir iki aylık sürede hiç sorun yaşamadan rahatça tüketebiliriz." diyor.

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