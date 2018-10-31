Aklımıza gelmezdi! Palamudu daha lezzetli bir hale getirmek için bakın ne kullanıyorlar

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, A vitamini yönünden zengin palamudun dengeli bir besin kaynağı olduğunu belirterek, "Bunun için vatandaşlarımıza, çıktığı aylarda palamudu bol bol tüketmelerini tavsiye ediyoruz." diyor.

Esas yaşam alanı Karadeniz olan palamudun kışı geçirmek için Marmara Denizi'ne geldiğini ifade eden Sarı, Karadenizli balıkçıların Hopa'dan Marmara'ya kadar bu balığı takip ettiklerini dile getiriyor.

Tüm balıklar gibi palamudun da sağlıklı bir besin kaynağı olduğunu vurgulayan Sarı, sözlerine şöyle devam ediyor:

"Protein oranı yüzde 20'nin üzerinde, yağ oranı yüzde 10 civarında, 180-200 arasında değişen enerjisi söz konusu. Kalsiyum, sodyum, demir gibi mineraller de bol bulunur. A vitamini yönünden zengin palamudun besin değeri dengelidir. Bunun için vatandaşlarımıza, çıktığı aylarda palamudu bol bol tüketmelerini tavsiye ediyoruz."

Farklı yöntemlerle pişirilebilen palamut için çeşitli saklama şekilleri, geleneksel tüketim usulleri geliştirildiğini anlatan Sarı, bu balığın Karadeniz ve Trakya'da daha çok konservesinin yapıldığını ifade ediyor ve sözlerine şu şekilde devam ediyor: