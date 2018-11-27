Aklınızı başınızdan alır: Mynet Yemek'in en sevilen cheesecake tarifleri

Son derece hafif, yedikçe yedirten bir tatlı... Dışının karamelize tadı içinin yumuşaklığı derken kaç dilim yediğimizi sayamıyoruz biz :) Dönemin en popüler tatlısı San Sebastian Cheesecake tarifinin detaylarını öğrenmek için tıklayın.
Cheesecake kreması ve brownie parçaları aynı kapta buluşuyor ortaya şahane bir lezzet şöleni çıkıyor. Biz yerken 'daha ne kadar güzel olabilir ki!' dedik, bakalım bu tarif size ne söyletecek. Çilekli brownie cheesecake'in detaylarını görmek için tıklayın.
Karşınızda tir tir titreyen bir cheesecake görmek ister misiniz? En güzel Japon icatlarından biri olarak ilan ediyoruz yumoş cheesecake'i. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.
Dilerseniz can sıkıntısına, dilerseniz hafta sonuna dilerseniz beş çayına! İstediğiniz zaman diliminde afiyetle tüketebileceğiniz garanti lezzet olur kendileri. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.
Cheesecake kremasını biliyorsunuz, klasik lezzetli bir aroması vardır. Şimdiki cheesecake'imize biraz farklılık kattık ve muz puding kullandık. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyoruz. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.
Tam da kestane mevsimindeyken bomba gibi bir tarifimizle geliyoruz. Kalorisi biraz fazla olsa da yerken bunu aklınızın ucundan bile geçirmeyeceksiniz :) Kestane ve çikolatanın uyumu aşikar... Lafı fazla uzatmadan detayları vermek isityoruz, tık tık!
Kahvenin cheesecake içinde bu denli lezzet fırtınası yaratacağını düşünmemiştiniz değil mi? Evet tadına bakanlara bu soruyu sormak geldi içimizden :) Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.
Mevsimin en taze besinlerini kullanarak harika tatlılar üretmek bizim işimiz! Cheesecake deyince akla ilk olarak çilekli, çikolatalı, limonlu geliyor değil mi? İşte bu tabuyu paramparça edecek bir tarifle karşınızdayız: Bal kabaklı cheesecake... Detayları için tıklayın.
Okuyucu Yorumları 0 yorum