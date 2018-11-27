Aklınızı başınızdan alır: Mynet Yemek'in en sevilen cheesecake tarifleri

San Sebastian Cheesecake

Son derece hafif, yedikçe yedirten bir tatlı... Dışının karamelize tadı içinin yumuşaklığı derken kaç dilim yediğimizi sayamıyoruz biz :) Dönemin en popüler tatlısı San Sebastian Cheesecake tarifinin detaylarını öğrenmek için tıklayın.

Çilekli brownie cheesecake



Cheesecake kreması ve brownie parçaları aynı kapta buluşuyor ortaya şahane bir lezzet şöleni çıkıyor. Biz yerken 'daha ne kadar güzel olabilir ki!' dedik, bakalım bu tarif size ne söyletecek. Çilekli brownie cheesecake'in detaylarını görmek için tıklayın.

Yumoş cheesecake



Karşınızda tir tir titreyen bir cheesecake görmek ister misiniz? En güzel Japon icatlarından biri olarak ilan ediyoruz yumoş cheesecake'i. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Çikolatalı cheesecake

Dilerseniz can sıkıntısına, dilerseniz hafta sonuna dilerseniz beş çayına! İstediğiniz zaman diliminde afiyetle tüketebileceğiniz garanti lezzet olur kendileri. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Muz pudingli cheesecake

Cheesecake kremasını biliyorsunuz, klasik lezzetli bir aroması vardır. Şimdiki cheesecake'imize biraz farklılık kattık ve muz puding kullandık. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyoruz. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.