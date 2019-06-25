Akne problemi yaşıyorsanız üzülmeyin! Pancar suyu tam bir sivilce düşmanı

Sivilce veya diğer cilt sorunları mı yaşıyorsunuz? O zaman bu doğal içecekten faydalanmanın tam zamanı!

Akne vulgaris, sivilce ve diğer düzensizliklere neden olan kronik cilt hastalığı için kullanılan tıbbi terimdir. Derideki yağ bezlerinin etrafındaki küçük iltihaplara neden olan bir cilt hastalığıdır. Sivilcelenme pek çok farklı nedeni olabilir; hormonlar, kalıtım, stres ve kozmetik ürünlerdeki bazı bileşenlere aşırı duyarlılık. Yaşadığınız problemi krem veya ilaçlarla çözmeye çalışıyorsanız bir de diyetinize pancar suyu eklemeyi deneyin.

Pancar; A, B, C vitaminleri, kükürt, demir ve bakır gibi antioksidanlarla doludur. Bu bileşenler, kanı temizledikleri ve detoksifiye ettikleri için içten dışa akne ile mücadeleye yardımcı olur. Pancar aynı zamanda detoksifiye edici etkiye sahip betain denilen bir madde içerir.

Pancar suyu nasıl hazırlanır?

3 adet havuç

2 adet kırmızı pancar

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

Havuç ve pancarları katı meyve sıkacağından geçirin.

Ardından zeytinyağını ilave edip karıştırın. Afiyet olsun.