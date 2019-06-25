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Akne problemi yaşıyorsanız üzülmeyin! Pancar suyu tam bir sivilce düşmanı

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 25.06.2019 09:38 | Son Güncelleme

Havuç suyuyla karıştırıp hazırladığınız pancar suyu ciltteki sivilcelere karşı meydan okuyan doğal bir içecek. Üstelik bu değerli su sadece akneleri yok etmekle kalmıyor birçok soruna da şifa oluyor.

Akne problemi yaşıyorsanız üzülmeyin! Pancar suyu tam bir sivilce düşmanı

Sivilce veya diğer cilt sorunları mı yaşıyorsunuz? O zaman bu doğal içecekten faydalanmanın tam zamanı!

akne

Akne vulgaris, sivilce ve diğer düzensizliklere neden olan kronik cilt hastalığı için kullanılan tıbbi terimdir. Derideki yağ bezlerinin etrafındaki küçük iltihaplara neden olan bir cilt hastalığıdır. Sivilcelenme pek çok farklı nedeni olabilir; hormonlar, kalıtım, stres ve kozmetik ürünlerdeki bazı bileşenlere aşırı duyarlılık. Yaşadığınız problemi krem veya ilaçlarla çözmeye çalışıyorsanız bir de diyetinize pancar suyu eklemeyi deneyin.

Pancar; A, B, C vitaminleri, kükürt, demir ve bakır gibi antioksidanlarla doludur. Bu bileşenler, kanı temizledikleri ve detoksifiye ettikleri için içten dışa akne ile mücadeleye yardımcı olur. Pancar aynı zamanda detoksifiye edici etkiye sahip betain denilen bir madde içerir.

Pancar suyu nasıl hazırlanır?

3 adet havuç
2 adet kırmızı pancar
1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:
Havuç ve pancarları katı meyve sıkacağından geçirin.
Ardından zeytinyağını ilave edip karıştırın. Afiyet olsun.

Sivilce problemi yaşayanlar için her gün 1 bardak önerilir.

Pancar suyunun diğer faydaları ise;

pancar

iyi bir antioksidan kaynağıdır ve bu sayede vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olur.

Pancar suyundaki betasiyan maddesi, tümör gelişimini engelleyebilir, tedavi edici özelliği bulunur.

Havuç suyuyla birleştiğinde alyuvarları çoğaltır. Pancarın yaraları iyileştirme etkisi vardır. Bunun için pancarı haşlayıp ezin. Yara, şişlik ve morluk üzerine uygulayın.

Pancar yaprağının kan yapıcı özelliği vardır. Kırmızı pancar yaprağını düzenli bir şekilde tüketirseniz kansızlık sorununun üstesinden gelebilirsiniz.

Sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur. Mide ekşimesini yatıştırır ve bağırsak rahatsızlıklarını tedavi eder.

Dikkat!

Şeker hastaları doktora danışmadan pancar tüketmemelidir.

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