Akrabanın eş anlamlısı nedir? Akraba kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Akraba kelimesi, insanlar arasındaki kan bağını ve yakınlık derecelerini ifade etmek için kullanılır. Birbirlerinin soyundan gelen veya evlilik dolayısıyla kurulan yakınlık “akraba” olarak adlandırılır. Arapçada “aḳribāˀ” sözcüğünden dilimize girmiştir. Bu kelime eskiden “aḳrıbā” olarak telaffuz edilirken zaman içinde "akraba" hâlini almıştır. Türk Dil Kurumuna göre akraba kelimesinin anlamları:
Bu anlamlara bakıldığında çoğu kişi tarafında “kan bağı olan kimseler” manasında akraba kelimesinin kullanıldığı görülmektedir.
Akraba kelimesinin eş anlamı olarak “yakın” veya “hısım” sözcükleri kullanılabilir. Hısım sözcüğünün kullanımı genellikle Doğu illerinde daha yaygın olarak görülmektedir. Her iki kelime akraba sözcüğünü temsil etmekle birlikte yalnızca yazılışları farklılık göstermektedir.