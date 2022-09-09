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Akrabanın eş anlamlısı nedir? Akraba kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

09.09.2022 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilimizde köken ve anlam bakımından birbirinden farklılık gösteren birçok kelime vardır. Arapça, Farsça, Fransızca gibi dünya dillerinden zamanla değişime uğrayarak Türkçeye kelimeler girmiştir. Bu kelimelerin aynı zamanda çeşitli eş anlamları da ortaya çıkmıştır. Bu gruba dâhil olan “akraba” sözcüğü ise ne anlama gelmektedir? Akraba kelimesinin eş anlamı nedir?

Akrabanın eş anlamlısı nedir? Akraba kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Akraba kelimesi, insanlar arasındaki kan bağını ve yakınlık derecelerini ifade etmek için kullanılır. Birbirlerinin soyundan gelen veya evlilik dolayısıyla kurulan yakınlık “akraba” olarak adlandırılır. Arapçada “aḳribāˀ” sözcüğünden dilimize girmiştir. Bu kelime eskiden “aḳrıbā” olarak telaffuz edilirken zaman içinde "akraba" hâlini almıştır. Türk Dil Kurumuna göre akraba kelimesinin anlamları:

  1. isim, hukuk Kan bağıyla birbirine bağlı olan kimseler
  2. isim Oluşma yönünden aynı kaynağa dayanan şeyler
  3. isim, mecaz Biri, diğerinin doğurduğu sonuç veya olgular

Bu anlamlara bakıldığında çoğu kişi tarafında “kan bağı olan kimseler” manasında akraba kelimesinin kullanıldığı görülmektedir.

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Akraba kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler

Akraba kelimesinin eş anlamı olarak “yakın” veya “hısım” sözcükleri kullanılabilir. Hısım sözcüğünün kullanımı genellikle Doğu illerinde daha yaygın olarak görülmektedir. Her iki kelime akraba sözcüğünü temsil etmekle birlikte yalnızca yazılışları farklılık göstermektedir.

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Akrabanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

  • Annem tüm akrabalarımızla birlikte hava alanına beni uğurlamaya gelmişler.
  • Kızını hısımlarından biriyle evlendirmeye sıcak bakmıyordu.
  • Ne yazık ki ailedeki yakınlarıyla çok sık görüşemiyordu.
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