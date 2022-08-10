EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Garip eş anlamlısı nedir? Garip kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

Garip eş anlamlısı nedir? Garip kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

09.08.2022 23:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilimizdeki birçok kelimenin birden fazla anlamı vardır. Bir kelimenin eş anlamlı kelimesi de bu sebeple çeşitlilik gösterebilir. Türkçenin zengin kelime hazinesinin bir sebebi de farklı dillerden kelimeleri sözcük dağarcığına katmış olmasıdır. Garip de bu özelliklere sahip bir kelimedir. Tuhaf olan, farklı olan durumlar, kişiler veya nesneler için kullanılır.

Garip eş anlamlısı nedir? Garip kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

Herhangi bir canlı, nesne ya da durum için garip ifadesi kullanılabilir. Halk arasında günlük kullanım dilinde en çok karşılaşılan kelimelerden biri de garip kelimesidir. Arapça kökenli bir kelimedir. "Garib" kelimesinin türeyip dönüşerek dilimize yerleşmiş halidir.

Tuhaf olan, farklı görünen, normal olarak bilinenin dışına çıktığı düşünülen her şey için garip kelimesi kullanılabilir. Birden fazla anlamı olması sebebiyle de birden fazla eş anlamlı kelime garip yerine kullanılabilir. Bir şey tuhafsa ya da diğer anlamı ile zavallı ise garip olarak adlandırılabilir.

Garip kelimesinin eş anlamı nedir?

Türk Dil Kurumu garip kelimesi için sıfat ve ünlem türünde birden fazla tanım yapmıştır. Bu tanımlar ve bu tanımlar için verilen bazı örnek cümleler şunlardır:

  • Kimsesiz, zavallı olan.

  • Yabancı, gurbette yaşayan, elgin.

  • Acayip.
    Örnek cümle:
    "Aslında ben çok az konuşan biriyim. Dilimin böyle birdenbire çözülmesi çok garip. (İnci Aral)"

  • Ünlem olarak şu tanım yapılır: Şaşılacak şey karşısında söylenen söz.
    Örnek cümle:
    "Demek Bekir böyle utangaç bir çocukmuş. Garip! (Atilla İlhan)"

  • Mecaz anlamlı sıfat olarak tanımı şudur: Dokunaklı, hüzün veren.
    Örnek cümle:
    "Bir yabancı için dünyanın neresinde olursa olsun büyükşehir böyle garip bir yalnızlık duygusu veriyor. (Halide Edip Adıvar)"

Garip kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler hangileridir?

Tuhaf, hayret, acayip, elgin, zavallı, kimsesiz, dokunaklı kelimeleri garip eş anlamlısı olan kelimelerdir.

Garip kelimesi başka kelimeler ile bir araya gelerek birleşik fiil ve deyimler de oluşturur. Ayrıca atasözlerinde de sıkça kullanılır. Bu durumlar için bazı örnekler şunlardır:

  • Garibine gitmek, garip bulmak…

Garibin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Bir kelimenin anlamını pekiştirmenin en iyi yolu o kelimeyi cümle içinde kullanmaktır. Garibin eş anlamlısı ile kurulan bazı örnek cümleler şunlardır:

  • Benimle böyle konuşman o kadar tuhaf ki!
  • Zavallı bir adamcağız, gurbet ellerde yapayalnız.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aday Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?Aday Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
AÖL'de ek sınav olacak mı?AÖL'de ek sınav olacak mı?
Okullarla ilgili gelen şikayet sonrası MEB harekete geçti!Okullarla ilgili gelen şikayet sonrası MEB harekete geçti!
Anahtar Kelimeler:
eş anlamlı kelimeler eş anlamlısı eş anlamlısı nedir garip

En Çok Okunan Eğitim Haberler

YKS tercih sonuçları açıklandı mı?

YKS tercih sonuçları açıklandı mı?

Üniversiteler ne zaman açılacak 2022?

Üniversiteler ne zaman açılacak 2022?

PMYO ön başvuru sonuçları açıklandı!

PMYO ön başvuru sonuçları açıklandı!

Okullar ne zaman açılacak?

Okullar ne zaman açılacak?

İlginizi Çekebilir

Daha lezzetlisini yemediniz! Püf noktası...

Daha lezzetlisini yemediniz! Püf noktası...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Errol Musk yalanladı! ''Öyle bir şey söylemedim''

Errol Musk yalanladı! ''Öyle bir şey söylemedim''

Şimdi dokuzuncu karısını arıyor! “Yalnız kalmaktan...”

Şimdi dokuzuncu karısını arıyor! “Yalnız kalmaktan...”

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.