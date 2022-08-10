Garip eş anlamlısı nedir? Garip kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

Herhangi bir canlı, nesne ya da durum için garip ifadesi kullanılabilir. Halk arasında günlük kullanım dilinde en çok karşılaşılan kelimelerden biri de garip kelimesidir. Arapça kökenli bir kelimedir. "Garib" kelimesinin türeyip dönüşerek dilimize yerleşmiş halidir.

Tuhaf olan, farklı görünen, normal olarak bilinenin dışına çıktığı düşünülen her şey için garip kelimesi kullanılabilir. Birden fazla anlamı olması sebebiyle de birden fazla eş anlamlı kelime garip yerine kullanılabilir. Bir şey tuhafsa ya da diğer anlamı ile zavallı ise garip olarak adlandırılabilir.

Garip kelimesinin eş anlamı nedir?

Türk Dil Kurumu garip kelimesi için sıfat ve ünlem türünde birden fazla tanım yapmıştır. Bu tanımlar ve bu tanımlar için verilen bazı örnek cümleler şunlardır:

Kimsesiz, zavallı olan.

Yabancı, gurbette yaşayan, elgin.

Acayip.

Örnek cümle:

"Aslında ben çok az konuşan biriyim. Dilimin böyle birdenbire çözülmesi çok garip. (İnci Aral)"

Ünlem olarak şu tanım yapılır: Şaşılacak şey karşısında söylenen söz.

Örnek cümle:

"Demek Bekir böyle utangaç bir çocukmuş. Garip! (Atilla İlhan)"

Mecaz anlamlı sıfat olarak tanımı şudur: Dokunaklı, hüzün veren.

Örnek cümle:

"Bir yabancı için dünyanın neresinde olursa olsun büyükşehir böyle garip bir yalnızlık duygusu veriyor. (Halide Edip Adıvar)"

Garip kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler hangileridir?

Tuhaf, hayret, acayip, elgin, zavallı, kimsesiz, dokunaklı kelimeleri garip eş anlamlısı olan kelimelerdir.

Garip kelimesi başka kelimeler ile bir araya gelerek birleşik fiil ve deyimler de oluşturur. Ayrıca atasözlerinde de sıkça kullanılır. Bu durumlar için bazı örnekler şunlardır:

Garibine gitmek, garip bulmak…

Garibin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Bir kelimenin anlamını pekiştirmenin en iyi yolu o kelimeyi cümle içinde kullanmaktır. Garibin eş anlamlısı ile kurulan bazı örnek cümleler şunlardır:

Benimle böyle konuşman o kadar tuhaf ki!

Zavallı bir adamcağız, gurbet ellerde yapayalnız.



