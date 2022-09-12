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Akran kelimesinin eş anlamı nedir? Akran kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

12.09.2022 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zaman değiştikçe bazen kelimelerin söyleme biçimi de değişir. Yaşayan bir yapı olarak dil kendini kullananlarla değişime uğrayabilir. Bazen kelimelerin bütünüyle değişmesi söz konusuyken bazen de aynı anlama gelen başka kelimelerin de türediği görülür. Bu kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Peki, akranın eş anlamlısı nedir?

Akran kelimesinin eş anlamı nedir? Akran kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Günümüzde özellikle eğitim kurumlarında akran öğreniminin gittikçe önem kazandı. Akran ilişkilerinin pozitif yöne evrilmesi ve sürdürülmesi için de çalışmalar yapılıyor. Okul ve çocukluk dönemleri için daha sık kullanıldığı görülen akran kelimesinin günümüzde kullanımı çok yaygın olmayan eş anlamlıları vardır.

Türk Dil Kurumuna göre akran kelimesi birbirine eşit olanlardan her birine verilen addır. Türk Dil Kurumunun eşitlik olarak belirttiği özellikler incelendiğinde yaş, meslek, toplumsal durum söz konusudur. Eşitlik olarak sıralanan yaş, meslek, toplumsal durum özellikler içinde halk arasında genellikle yaş bakımından eşit olanlar için kullanılır. Genellikle aynı yaşta olma özelliğini belirtmek için kullanılan akran terimi çoğunlukla okul çağı çocuklar için kullanılıyor.

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Akran kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Akran kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler:

  • Boydaş
  • Böğür
  • Taydaş
  • Öğür

Akran kelimesinin eş anlamlısı olan boydaş, böğür, taydaş, öğür kelimelerinin güncel olarak kullanılan kelimeler değildir. Daha çok divan edebiyatında ve eski dönemlerde kullanılmıştır.

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Akranın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Akran kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümle vermek gerekirse:

  • Boydaşlar servi boylarıyla sınıfta dikkat çekiyorlardır.
  • Teyzeler ne zaman sinirlenseler sokaktaki böğürlere bir güzel bağırır, boş yere gürültü çıkarırlardı.
  • Taydaşlar olarak kendilerine bir çete kurmuşlar, bir görseniz okulda havalarından geçilmiyor.
  • Şunun şurasında öğürüz, nedir bu kavgamız?
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