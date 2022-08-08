Ekseriyet eş anlamlısı nedir? Ekseriyetin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Halk arasındaki günlük kullanım dilinde en çok kullanılan sözcüklerden biri de ekseriyettir. Sık sık, çoğu zaman gibi anlamların karşılığı olarak kullanılır. Sayılabilen her şey için ekseriyet kelimesi tercih edilebilir. Somut durumlar için geçerlidir.

Ekseriyet eş anlamlısı birden fazla olan kelimelerden biridir. Kökeni Arapça'dır. Farklı kelimeler ile bir araya gelerek yeni anlamlara karşılık gelen birleşik kelimelerde, tamlamalarda, deyimlerde e atasözlerinde de yer alan bir kelime olma özelliğine sahiptir.

Ekseriyet kelimesinin anlamlı

Türk Dil Kurumu ekseriyet kelimesi için isim türünde çoğunluk ve çokluk tanımını yapmıştır. Bu tanım doğrultusunda ise şu örnek cümleyi vermiştir:

"Ekseriyeti teşkil eden kadınlar korsesiz, hafif bir sabah esvabı ile geliyorlardı. (Hüseyin Cahit Yalçın)"

Kahir kelimesi ile bir araya gelerek ezici çoğunluk anlamına gelen kahir ekseriyet birleşik kelimesini oluşturur. Bu kelime için örnek cümle ise şudur:

"Eski tabirle kahir diyebileceğim ekseriyet aynı kandandır ve aynı dille konuşuyor. (Falih Rıfkı Atay)"

Ekseriyet kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler hangileridir?

Dilimize Arapça dilinden gelmiş ve yerleşmiş olan ekseriyet kelimesi için birden fazla eş anlamlı kelime vardır. Bunlar: Çoğunluk ve çokluk kelimesidir. Azınlık ve ekalliyet kelimeler ise ekseriyetin zıt anlamlılarıdır.

Ekseriyetin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Bir kelimenin anlamını pekiştirmek için o kelimeyi cümle içinde kullanmak en doğru yöntem olarak kabul edilir. Bu sayede o kelime yerine kullanılacak olan eş anlamlı kelimeleri de cümlenin bütününe bakarak bulmak mümkündür.

Ekseriyetin eş anlamlısı olan kelimeler ve ekseriyet kelimesi ile kurulan bazı örnek cümleler şunlardır:

Okuldan eve döndüğümde ekseriyetle hemen uyurum.

Çoğunlukla ben seni arıyorum ama sen beni hiç aramıyorsun.



