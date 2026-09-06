Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

Karakter gelişimini tamamlayamamış insanların sergilediği 4 davranış

Hayatınızda sürekli her şeyden şikayet eden, asla haksız olduğunu kabul etmeyen ve her tartışmada sizi suçlu çıkaran biri var mı? Karakter gelişimini tamamlayamamış ve duygusal olarak olgunlaşamamış bireyler, dışarıdan ne kadar yetişkin görünürlerse görünsünler, kendilerini sergiledikleri bazı kronik davranışlarla ele veriyorlar. İşte uzak durmanız gereken o tipler ve gizleyemedikleri özellikleri...

Karakter gelişimini tamamlayamamış insanların sergilediği 4 davranış
Çiğdem Berfin Sevinç

Psikologların da sık sık uyardığı bu 4 toksik davranışı haberimizde derledik. İşte ikili ilişkinizde maruz kaldığınızda kaçarak uzaklaşmanız gereken o dört davranış:

Karakter gelişimini tamamlayamamış insanların sergilediği 4 davranış 1

1. FATURA HEP BAŞKASINA KESİLİR: SORUMLULUK ALMAYI ASLA BİLMEZLER!

Bu kişilerin hayatında hiçbir olumsuzluk kendi suçları değildir. İşler yolunda gitmediğinde ya partnerlerini, ya iş arkadaşlarını ya da doğrudan "şanssızlığı" suçlarlar. Kendi hatalarının sorumluluğunu almak yerine sürekli bir günah keçisi ararlar. Eğer etrafınızda sürekli "Benim suçum değildi, o başlattı" diyen biri varsa, karakter gelişiminde büyük bir eksiklik var demektir.

2. YAPICI ELEŞTİRİ BİLE SAVAŞ SEBEBİ: AŞIRI SAVUNMA MEKANİZMASI!

Ona ne kadar yumuşak veya yapıcı yaklaşırsanız yaklaşın, en ufak bir geri bildirimi bile şahsına yapılmış bir saldırı olarak algılar. Hatalarını kabul edip ders çıkarmak yerine, anında seslerini yükseltir veya doğrudan sizin geçmişteki hatalarınızı yüzünüze vurmaya başlarlar. Onlarla medeni bir tartışma yürütmek neredeyse imkansızdır.

Karakter gelişimini tamamlayamamış insanların sergilediği 4 davranış 2

3. ÇOCUKSU SABIRSIZLIK: İSTEKLERİ ANINDA GERÇEKLEŞMELİ!

Duygusal olgunluğa erişememiş kişilerin en büyük problemi dürtü kontrolüdür. Tıpkı bir çocuk gibi, istedikleri her şeyin o an, anında gerçekleşmesini beklerler. Uzun vadeli hedefler için sabretmek, emek vermek onlara göre değildir. Ani parlamalar, fevri kararlar ve sonunu düşünmeden atılan adımlar bu kişilerin adeta imzasıdır.

4. "DÜNYA BENİM ETRAFIMDA DÖNÜYOR" SENDROMU: SIFIR EMPATİ!

Olaylara hiçbir zaman karşınızdakinin gözünden bakamazlar. Sizin ne hissettiğiniz, neye üzüldüğünüz veya neye ihtiyacınız olduğu onların radarına girmez. Kendi çıkarları ve duyguları her zaman merkezdedir. İlişkilerde sadece "alan" taraf olmayı severler, vermeye sıra geldiğinde ise hızla uzaklaşırlar.

Karakter gelişimini tamamlayamamış insanların sergilediği 4 davranış 3

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Akrebi inek gibi sağıyor! Nedenini duyan hayrete düşüyorAkrebi inek gibi sağıyor! Nedenini duyan hayrete düşüyor
Dünyada sadece Balıkesir'de var! Yunan askerini korkudan kaçırdılarDünyada sadece Balıkesir'de var! Yunan askerini korkudan kaçırdılar

Anahtar Kelimeler:
kişilik testi Psikolog karakter karakter testi karakter analizi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Denizli'de restoranda kanlı çatışma: 2 ölü, 3 yaralı

Denizli'de restoranda kanlı çatışma: 2 ölü, 3 yaralı

Hakan Fidan sürprizi! Kaldırımda yürürken denk geldi

Hakan Fidan sürprizi! Kaldırımda yürürken denk geldi

Fenerbahçe'de İsmail Kartal için istifa iddiası! Derbi sonrası ortalık alev alev

Fenerbahçe'de İsmail Kartal için istifa iddiası! Derbi sonrası ortalık alev alev

Evinde ölü bulunmuştu! İlk inceleme sonucu dikkat çekti

Evinde ölü bulunmuştu! İlk inceleme sonucu dikkat çekti

'Dünyada en çok satılan 2. meyve' Çin'den dönüp başladı

'Dünyada en çok satılan 2. meyve' Çin'den dönüp başladı

Milyonlarca emekli merakla bekliyor! Zam netleşiyor: 4 farklı senaryo

Milyonlarca emekli merakla bekliyor! Zam netleşiyor: 4 farklı senaryo

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.