Karakter gelişimini tamamlayamamış insanların sergilediği 4 davranış

Psikologların da sık sık uyardığı bu 4 toksik davranışı haberimizde derledik. İşte ikili ilişkinizde maruz kaldığınızda kaçarak uzaklaşmanız gereken o dört davranış:

1. FATURA HEP BAŞKASINA KESİLİR: SORUMLULUK ALMAYI ASLA BİLMEZLER!

Bu kişilerin hayatında hiçbir olumsuzluk kendi suçları değildir. İşler yolunda gitmediğinde ya partnerlerini, ya iş arkadaşlarını ya da doğrudan "şanssızlığı" suçlarlar. Kendi hatalarının sorumluluğunu almak yerine sürekli bir günah keçisi ararlar. Eğer etrafınızda sürekli "Benim suçum değildi, o başlattı" diyen biri varsa, karakter gelişiminde büyük bir eksiklik var demektir.

2. YAPICI ELEŞTİRİ BİLE SAVAŞ SEBEBİ: AŞIRI SAVUNMA MEKANİZMASI!

Ona ne kadar yumuşak veya yapıcı yaklaşırsanız yaklaşın, en ufak bir geri bildirimi bile şahsına yapılmış bir saldırı olarak algılar. Hatalarını kabul edip ders çıkarmak yerine, anında seslerini yükseltir veya doğrudan sizin geçmişteki hatalarınızı yüzünüze vurmaya başlarlar. Onlarla medeni bir tartışma yürütmek neredeyse imkansızdır.

3. ÇOCUKSU SABIRSIZLIK: İSTEKLERİ ANINDA GERÇEKLEŞMELİ!

Duygusal olgunluğa erişememiş kişilerin en büyük problemi dürtü kontrolüdür. Tıpkı bir çocuk gibi, istedikleri her şeyin o an, anında gerçekleşmesini beklerler. Uzun vadeli hedefler için sabretmek, emek vermek onlara göre değildir. Ani parlamalar, fevri kararlar ve sonunu düşünmeden atılan adımlar bu kişilerin adeta imzasıdır.

4. "DÜNYA BENİM ETRAFIMDA DÖNÜYOR" SENDROMU: SIFIR EMPATİ!

Olaylara hiçbir zaman karşınızdakinin gözünden bakamazlar. Sizin ne hissettiğiniz, neye üzüldüğünüz veya neye ihtiyacınız olduğu onların radarına girmez. Kendi çıkarları ve duyguları her zaman merkezdedir. İlişkilerde sadece "alan" taraf olmayı severler, vermeye sıra geldiğinde ise hızla uzaklaşırlar.