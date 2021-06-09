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Akrep ne zaman final yapıyor? Akrep dizisi ne zaman bitecek?| Akrep dizisinden final kararı!

09.06.2021 19:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV’nin sürükleyici yapımlarından biri olan Akrep dizisi, final kararı aldı. Her hafta yayınlandığı bölümleri ile birçok izleyici tarafından severek takip edilen dizi, edinilen bilgilere göre 26. Bölümü ile ekranlara veda ediyor. Başarılı oyuncu kadrosu ve ilgi çeken konusu ile gündemde kendine yer bulan Akrep dizisinin final kararı ise sevenlerini üzdü.

Akrep ne zaman final yapıyor? Akrep dizisi ne zaman bitecek?| Akrep dizisinden final kararı!

Star TV’nin iddialı kadrosu ile dikkat çeken Akrep dizisi, final yapıyor. Başrollerinde Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy ve Aslı Melisa Uzun gibi isimlerin yer aldığı dizi, aldığı bu karar ile sevenlerini üzdü. Yapımını 1441 Productions’un üstlendiği dizi, alınan karar gereği önümüzdeki hafta ekranlara veda ediyor.

FLAŞ FİNAL KARARI!
Bu sezon izleyiciyle buluşan Akrep dizisinin başrollerini; Demet Akbağ, Evrim Alasya, Yusuf Çim ve Beril Pozam paylaşıyordu. Dizi, Demet Akbağ’ın uzun yıllar sonra ekranlara döndüğü ilk dizi oldu.

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Yapımdan edinilen bilgiye göre, dizinin ilk başladığı günden bu yana istediği reytingleri elde edemediği ve bu sezon itibariyle dizide final kararı alındığı açıklandı.

AKREP NE ZAMAN BİTİYOR?

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1441 Productions imzalı Akrep dizisi ile ilgili önemli bir karar alındı. Bir anne kızın intikam öyküsü etrafında gelişen etkileyici olayları konu alan dizi, başından beri planlandığı gibi 26. bölümde ekrana veda edecek.


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Anahtar Kelimeler:
Bekir Aksoy Demet Akbağ Evrim Alasya Akrep dizisi
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