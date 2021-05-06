Akrep yeni bölüm fragmanı | Aras, Ahmet’ten intikamını almak için Ayşem’i kullanıyor

Başrollerinde Demet Akbağ, Evrim Alasya, Yusuf Çim, Beril Pozam ve Aslı Melisa Uzun gibi isimlerin yer aldığı Akrep dizisi, yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Akrep dizisinin geçtiğimiz son bölümünde Ahmet’in Duru’ya yaptığı teklifi Duru kabul etmişti. Ayşem ise şirkette avukat olarak görev yapmaya başlamıştı. Akrep, 6 Mayıs Perşembe günü yeni bölümü ile Star TV’de!

AKREP YENİ BÖLÜMDE NE OLUYOR?

Ferda, Ahmet’in otel odasında kendisini aldattığını Efe’den öğrenince soluğu otelde alır. Ahmet ve Duru’yu odada yakalayıp ortalığı birbirine katar. Ahmet’in düğün arifesinde yaptığı bu hareket, ikilinin arasındaki güveni tarumar eder ve Ferda, Ahmet’le ipleri koparmaya karar verir.

Perihan, hastalığın son evresinde olduğunu ve kurtuluş umudu olmadığını öğrenince geride ailesine göz kulak olacak ve şirketi iyi idare edecek birine ihtiyaç duyar. Perihan, hem ailesini canı pahasına koruyacak hem de onları Ahmet’ten uzak tutacak ismin Ferda olduğuna karar verir.

Aras, Ahmet ve Duru’yu otelde gördükten sonra Emgen Malikanesi’ne gidip herkesin içinde olanı biteni anlatırken, Can’ın da velayetini alacağını kesin bir dille belirtir. Perihan duyduklarına inanamaz ancak otel odasındaki buluşmayı Duru da reddetmeyince tepkisi çok sert olur. Öte yandan Aras, Ahmet’i çok kızdıracak bir karar alır. Ayşem’den velayet davasında avukatı olmasını isterken, ikili arasında beklenmedik bir yakınlaşma gerçekleşir.