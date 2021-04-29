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Akrep yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Ahmet’ten Duru’ya ahlaksız teklif!

29.04.2021 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akrep dizisi, Star TV’nin en beğenilen yapımları arasında yer alıyor. Her hafta Perşembe günü izleyici ile buluşan dizinin, geçtiğimiz 19. Bölümünde; Perihan, Ahmet’i hapisten çıkararak Ferda’yı kızdırmayı başarmıştı. Ancak Perihan’ın yaptığı plan, Duru engeline takılmıştı. Ferda, köşkü basarak Perihan’a savaş açmış ve intikamını Şahin’den almayı planlamıştı. Akrep dizisinin yeni bölüm fragmanında ise işlerin çok daha karıştığını görüyoruz.

Akrep yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Ahmet’ten Duru’ya ahlaksız teklif!

Star TV ekranlarında her hafta izleyici ile buluşan Akrep dizisinin başrollerinde Demet Akbağ’ın yanında; Evrim Alasya, Bekir Aksoy, Aslı Melisa Uzun ve Yusuf Çim gibi isimler de yer alıyor. Akrep dizisinin yeni yayınlanan fragmanında ise, Perihan bayılarak hastaneye kaldırılıyor. Hastanede ise kanser olduğunu ve çok az bir ömrünün kaldığını öğrenen Perihan bu haberle oldukça sarsılıyor. Ayşem ise, Gevher İlaç’ın yeni avukatı olarak karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda Duru ise, Ahmet ile bir anlaşma yapmak zorunda kalıyor. Akrep dizisi, 20. Yeni bölümü ile bu akşam Star TV ekranlarında!

AKREP YENİ BÖLÜMDE NE OLUYOR?

Perihan, son zamanlarda yaşadığı stresin de etkisiyle bayılır ve hastaneye kaldırılır. Yapılan tetkiklerden sonra Perihan’a kanser teşhisi konur. Üstelik kanserin son safhasında olduğunu, az bir ömrü kaldığını öğrenince Perihan’ın dünyası başına yıkılır. Aldığı kötü haberi sevdiklerinden saklayarak hastalıkla savaşmaya karar verir.

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Ayşem, Ferda’nın Gevher İlaç’ın yönetim kuruluna Perihan’ı tehdit ederek girdiğini öğrenince şirketin çıkarlarını Ahmet ve Ferda’dan korumak için avukat olarak göreve başlar. Artık Perihan’ın safında yer alan Ayşem, anne ve babasına resmen savaş ilan eder. Ferda ve Ahmet, hiç beklemedikleri bu hamleye hazırlıksız yakalanırlar. Öte yandan Ayşem, Şahin’i cezaevinden çıkarmak için kolları sıvar.

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Ahmet her yerde karış karış Aras’ı aratmaktadır. Aras’ı bulmak için Duru’nun karşısına çıkar ve onu tehdit eder. Duru, Aras’a zarar vermemesi için Ahmet’in emirlerine uymak zorunda kalırken, Efe, dostu Aras’ı korumayı başarabilecek mi?

AKREP YENİ BÖLÜM İLK FRAGMAN

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AKREP YENİ BÖLÜM İKİNCİ FRAGMAN

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AKREP 19. BÖLÜM ÖZET

Perihan’ın Ahmet’i cezaevinden çıkartıp Ferda ve Aras’ın üzerine salma planı Duru’ya takılır. Duru, büyükannesinin karşısına çıkıp hesap sorar. Perihan, her şeyi torunları için yaptığını söylese de oğlunun babasının canına kastedilmesi karşısında Duru için artık bardak taşar ve Can’ı da alıp Aras’ın yanına gider.

Ferda, Ahmet’i cezaevinden çıkarma planını Aras’tan öğrenir ve soluğu Perihan’ın yanında alır. Yaptıkları anlaşmaya sadık kalmamasının hesabını sorar. Perihan ve Ferda şimdi anne-kız olarak değil, iki düşman olarak karşı karşıyadır. Ferda ardından Ahmet’in yanına gider ve planını anlatarak anlaşma teklif eder.

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Hapishanedeki koğuşuna yerleştirilen Şahin için cehennem gibi günler başlar. Ahmet, Şahin’i canıyla tehdit ederken Perihan, torunu Şahin’i kurtarmak için büyük bir fedakarlık yapmak zorunda kalır.

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Star TV Bekir Aksoy Demet Akbağ Evrim Alasya Akrep dizisi
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