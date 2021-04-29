Akrep yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Ahmet’ten Duru’ya ahlaksız teklif!

Star TV ekranlarında her hafta izleyici ile buluşan Akrep dizisinin başrollerinde Demet Akbağ’ın yanında; Evrim Alasya, Bekir Aksoy, Aslı Melisa Uzun ve Yusuf Çim gibi isimler de yer alıyor. Akrep dizisinin yeni yayınlanan fragmanında ise, Perihan bayılarak hastaneye kaldırılıyor. Hastanede ise kanser olduğunu ve çok az bir ömrünün kaldığını öğrenen Perihan bu haberle oldukça sarsılıyor. Ayşem ise, Gevher İlaç’ın yeni avukatı olarak karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda Duru ise, Ahmet ile bir anlaşma yapmak zorunda kalıyor. Akrep dizisi, 20. Yeni bölümü ile bu akşam Star TV ekranlarında!

AKREP YENİ BÖLÜMDE NE OLUYOR?

Perihan, son zamanlarda yaşadığı stresin de etkisiyle bayılır ve hastaneye kaldırılır. Yapılan tetkiklerden sonra Perihan’a kanser teşhisi konur. Üstelik kanserin son safhasında olduğunu, az bir ömrü kaldığını öğrenince Perihan’ın dünyası başına yıkılır. Aldığı kötü haberi sevdiklerinden saklayarak hastalıkla savaşmaya karar verir.

Ayşem, Ferda’nın Gevher İlaç’ın yönetim kuruluna Perihan’ı tehdit ederek girdiğini öğrenince şirketin çıkarlarını Ahmet ve Ferda’dan korumak için avukat olarak göreve başlar. Artık Perihan’ın safında yer alan Ayşem, anne ve babasına resmen savaş ilan eder. Ferda ve Ahmet, hiç beklemedikleri bu hamleye hazırlıksız yakalanırlar. Öte yandan Ayşem, Şahin’i cezaevinden çıkarmak için kolları sıvar.