Akrep yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Ferda’nın intikam planı Perihan’ı mahvediyor!

Star TV’nin ilgiyle takip edilen dizisi Akrep’in son bölümünde yaşananlar tüm izleyicilere heyecana sürükledi. Yeni fragmanda, Ferda, Perihan’a resmen savaş açıyor. 3 gün içerisinde Şahin’in öleceğini öğrenen Perihan ise Ferda ile anlaşma yapmak zorundadır. Akrep dizisi 22 Nisan Perşembe günü yeni bölümü ile Star TV ekranlarında!
Perihan’ın Ahmet’i cezaevinden çıkartıp Ferda ve Aras’ın üzerine salma planı Duru’ya takılır. Duru, büyükannesinin karşısına çıkıp hesap sorar. Perihan, her şeyi torunları için yaptığını söylese de oğlunun babasının canına kastedilmesi karşısında Duru için artık bardak taşar ve Can’ı da alıp Aras’ın yanına gider.
Ferda, Ahmet’i cezaevinden çıkarma planını Aras’tan öğrenir ve soluğu Perihan’ın yanında alır. Yaptıkları anlaşmaya sadık kalmamasının hesabını sorar. Perihan ve Ferda şimdi anne-kız olarak değil, iki düşman olarak karşı karşıyadır. Ferda ardından Ahmet’in yanına gider ve planını anlatarak anlaşma teklif eder.
Hapishanedeki koğuşuna yerleştirilen Şahin için cehennem gibi günler başlar. Ahmet, Şahin’i canıyla tehdit ederken Perihan, torunu Şahin’i kurtarmak için büyük bir fedakarlık yapmak zorunda kalır.
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Perihan, Hakan’ın cesedinin yanında küpesinin bulunması sonrasında gözaltına alınır. Şahin’in kullandığı araçta da Hakan’a ait kan lekeleri bulununca, Perihan için durum içinden çıkılmaz bir hal alır. Ferda, Merve’yi yanına alabilmek için Ahmet’in Gevher İlaç’taki hisselerinden feragat etmesini beklerken, Ahmet ise daha da ileri gidip Perihan’ın şirketteki konumunu tehlikeye sokacak bir girişimde bulunur.
Ferda, Fikret Gürsoy cinayetinde şüpheli olarak gözaltına alınır. Perihan ve Ferda karşılıklı hücrelerde gözaltında tutulurken, Ayşem ise ikiliyi Ahmet konusunda uyarır ve birlikte hareket etmezlerse ondan kurtulamayacaklarını söyler. Perihan işbirliği için Ferda’ya, hem Merve’nin kaçırılması, hem de Fikret’in öldürülmesi hususunda bildiği her şeyi polise anlatması şartını koşar. Ferda’nın yanı sıra Aras’tan da Ahmet’ten şikayetçi olmasını ister.
Ayşem, kendisini korumaya çalışırken yaralanan Efe’yi evine götürür ve Merve’ye haber verir. Merve, Efe’nin Ahmet’e çalıştığını öğrenmiştir ve ona çok kırgındır. Merve’nin, Efe’den tek isteği ise Ahmet’i ihbar etmesi olur. Efe, Merve’ye olan aşkıyla Ahmet’e olan sadakati arasında kalır.
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