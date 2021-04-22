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Akrep yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Ferda’nın intikam planı Perihan’ı mahvediyor!

22.04.2021 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV’nin sevilen dizilerinden biri olan Akrep dizisinin 19. Bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy ve Yusuf Çim gibi isimlerin yer aldığı dizinin yeni bölümünde olanlar izleyiciler tarafından merak ediliyor. Yeni bölümde Perihan’ın Ahmet’i hapisten çıkarmak için avukat tutması Ferda’yı çılgına çeviriyor ve Perihan’dan intikam almak için planlar yapıyor.

Akrep yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Ferda’nın intikam planı Perihan’ı mahvediyor!

Star TV’nin ilgiyle takip edilen dizisi Akrep’in son bölümünde yaşananlar tüm izleyicilere heyecana sürükledi. Yeni fragmanda, Ferda, Perihan’a resmen savaş açıyor. 3 gün içerisinde Şahin’in öleceğini öğrenen Perihan ise Ferda ile anlaşma yapmak zorundadır. Akrep dizisi 22 Nisan Perşembe günü yeni bölümü ile Star TV ekranlarında!

AKREP YENİ BÖLÜMDE NE OLUYOR?

Perihan’ın Ahmet’i cezaevinden çıkartıp Ferda ve Aras’ın üzerine salma planı Duru’ya takılır. Duru, büyükannesinin karşısına çıkıp hesap sorar. Perihan, her şeyi torunları için yaptığını söylese de oğlunun babasının canına kastedilmesi karşısında Duru için artık bardak taşar ve Can’ı da alıp Aras’ın yanına gider.

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Ferda, Ahmet’i cezaevinden çıkarma planını Aras’tan öğrenir ve soluğu Perihan’ın yanında alır. Yaptıkları anlaşmaya sadık kalmamasının hesabını sorar. Perihan ve Ferda şimdi anne-kız olarak değil, iki düşman olarak karşı karşıyadır. Ferda ardından Ahmet’in yanına gider ve planını anlatarak anlaşma teklif eder.

Hapishanedeki koğuşuna yerleştirilen Şahin için cehennem gibi günler başlar. Ahmet, Şahin’i canıyla tehdit ederken Perihan, torunu Şahin’i kurtarmak için büyük bir fedakarlık yapmak zorunda kalır.

AKREP YENİ BÖLÜM İLK FRAGMAN

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AKREP YENİ BÖLÜM İKİNCİ FRAGMAN

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AKREP 18. BÖLÜMDE NE OLDU?

Perihan, Hakan’ın cesedinin yanında küpesinin bulunması sonrasında gözaltına alınır. Şahin’in kullandığı araçta da Hakan’a ait kan lekeleri bulununca, Perihan için durum içinden çıkılmaz bir hal alır. Ferda, Merve’yi yanına alabilmek için Ahmet’in Gevher İlaç’taki hisselerinden feragat etmesini beklerken, Ahmet ise daha da ileri gidip Perihan’ın şirketteki konumunu tehlikeye sokacak bir girişimde bulunur.

Ferda, Fikret Gürsoy cinayetinde şüpheli olarak gözaltına alınır. Perihan ve Ferda karşılıklı hücrelerde gözaltında tutulurken, Ayşem ise ikiliyi Ahmet konusunda uyarır ve birlikte hareket etmezlerse ondan kurtulamayacaklarını söyler. Perihan işbirliği için Ferda’ya, hem Merve’nin kaçırılması, hem de Fikret’in öldürülmesi hususunda bildiği her şeyi polise anlatması şartını koşar. Ferda’nın yanı sıra Aras’tan da Ahmet’ten şikayetçi olmasını ister.

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Ayşem, kendisini korumaya çalışırken yaralanan Efe’yi evine götürür ve Merve’ye haber verir. Merve, Efe’nin Ahmet’e çalıştığını öğrenmiştir ve ona çok kırgındır. Merve’nin, Efe’den tek isteği ise Ahmet’i ihbar etmesi olur. Efe, Merve’ye olan aşkıyla Ahmet’e olan sadakati arasında kalır.


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Star TV Bekir Aksoy Demet Akbağ Evrim Alasya Akrep dizisi
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