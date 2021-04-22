Akrep yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Ferda’nın intikam planı Perihan’ı mahvediyor!

Star TV’nin ilgiyle takip edilen dizisi Akrep’in son bölümünde yaşananlar tüm izleyicilere heyecana sürükledi. Yeni fragmanda, Ferda, Perihan’a resmen savaş açıyor. 3 gün içerisinde Şahin’in öleceğini öğrenen Perihan ise Ferda ile anlaşma yapmak zorundadır. Akrep dizisi 22 Nisan Perşembe günü yeni bölümü ile Star TV ekranlarında!

AKREP YENİ BÖLÜMDE NE OLUYOR?

Perihan’ın Ahmet’i cezaevinden çıkartıp Ferda ve Aras’ın üzerine salma planı Duru’ya takılır. Duru, büyükannesinin karşısına çıkıp hesap sorar. Perihan, her şeyi torunları için yaptığını söylese de oğlunun babasının canına kastedilmesi karşısında Duru için artık bardak taşar ve Can’ı da alıp Aras’ın yanına gider.

Ferda, Ahmet’i cezaevinden çıkarma planını Aras’tan öğrenir ve soluğu Perihan’ın yanında alır. Yaptıkları anlaşmaya sadık kalmamasının hesabını sorar. Perihan ve Ferda şimdi anne-kız olarak değil, iki düşman olarak karşı karşıyadır. Ferda ardından Ahmet’in yanına gider ve planını anlatarak anlaşma teklif eder.

Hapishanedeki koğuşuna yerleştirilen Şahin için cehennem gibi günler başlar. Ahmet, Şahin’i canıyla tehdit ederken Perihan, torunu Şahin’i kurtarmak için büyük bir fedakarlık yapmak zorunda kalır.