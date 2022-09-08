EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Akşam eş anlamlısı nedir? Akşam kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Akşam eş anlamlısı nedir? Akşam kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

08.09.2022 18:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe zaman içinde pek çok dilden etkilenmiştir. En çok etkilendiğimiz diller genel olarak Arapça ve Farsça olarak bilinir. Ancak bu iki dilden daha çok etkilendiğimiz bir dil vardır: Soğdca. Dilimizde sıkça kullandığımız akşam kelimesi de aslen Soğdca bir kelimedir. Peki, akşam kelimesinin eş anlamı nedir?

Akşam eş anlamlısı nedir? Akşam kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Günümüzde Soğdca çok bilinmeyen bir dildir. Ancak Türkçe ve Soğdca arasındaki etkileşim çok erken dönemlerde başlamıştır. Her iki dil de birbirini farklı yönlerde etkilemiştir. Soğdların Türkler tarafından yönetilmesi de bu etkileşimi perçinlemiştir. Akşam kelimesi gündüzün sona ermesi, gecenin başlaması anlamına gelmektedir. Soğdca "akşam, akşam yemeği" anlamına gelen χşām kelimesinden alıntıdır.

Hadise eş anlamlısı nedir? Hadisenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımHadise eş anlamlısı nedir? Hadisenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Akşam kelimesi ne anlama gelmektedir?

Köken olarak Türkçeye ait akşam kelimesinin TDK Türkçe Sözlük’e göre 4 anlamı bulunmaktadır. Bu anlamlar şu şekilde listelenebilir:

  1. isim Güneşin batmasına yakın zamandan gecenin başlamasına kadar olan vakit, akşam vakti, akşamleyin.
  2. isim Gece.
  3. isim Akşam ezanı.
    4. isim Akşam namazı.
Hakimiyet eş anlamlısı nedir? Hakimiyetin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımHakimiyet eş anlamlısı nedir? Hakimiyetin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Akşam kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Akşam kelimesinin eş anlamı olarak “gece” kelimesi kullanılmaktadır. Ancak akşam ve gece tam olarak aynı zaman dilimi değildir. Yine de konuşma dilinde benzer anlamlarla kullanıldığı için eş anlamlı sayılırlar.

Akşamın eş anlamlıları ile örnek cümleler

  • Vakit geceyi gösterdi mi içini büyük bir hüzün kaplıyordu.
  • Ders çalışmak için özellikle geceyi tercih ediyordu.
Çile eş anlamlısı nedir? Çile eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımıÇile eş anlamlısı nedir? Çile eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Asilin eş anlamlısı nedir?Asilin eş anlamlısı nedir?
YKS ek tercih kılavuzu 2022 PDF olarak yayınlandı mı?YKS ek tercih kılavuzu 2022 PDF olarak yayınlandı mı?
YKS ek tercih işlemi nasıl yapılır?YKS ek tercih işlemi nasıl yapılır?
Anahtar Kelimeler:
eş anlamlı kelimeler

En Çok Okunan Eğitim Haberler

KPSS sınav giriş belgeleri erişime açıldı

KPSS sınav giriş belgeleri erişime açıldı

YKS ek tercih işlemi nasıl yapılır?

YKS ek tercih işlemi nasıl yapılır?

2022 YKS ek tercih ücreti nereye yatırılır?

2022 YKS ek tercih ücreti nereye yatırılır?

YKS ek tercih kılavuzu 2022 PDF olarak yayınlandı mı?

YKS ek tercih kılavuzu 2022 PDF olarak yayınlandı mı?

İlginizi Çekebilir

Öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi! Ev hapsinde dayanamayıp...

Öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi! Ev hapsinde dayanamayıp...

Brezilya'da dehşete düşüren görüntüler: Onlarca timsah kıyıda!

Brezilya'da dehşete düşüren görüntüler: Onlarca timsah kıyıda!

PARTNER
Mega Eylül indirimleri! Dünyaca ünlü markaların saatlerinde büyük fırsat

Mega Eylül indirimleri! Dünyaca ünlü markaların saatlerinde büyük fırsat

Bluzunun dekoltesi yetmedi! Şortunun düğmesini açtı

Bluzunun dekoltesi yetmedi! Şortunun düğmesini açtı

Kabızlık yaşayanlar bu gıdalardan uzak durmalı!

Kabızlık yaşayanlar bu gıdalardan uzak durmalı!

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.