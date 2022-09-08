Akşam eş anlamlısı nedir? Akşam kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Günümüzde Soğdca çok bilinmeyen bir dildir. Ancak Türkçe ve Soğdca arasındaki etkileşim çok erken dönemlerde başlamıştır. Her iki dil de birbirini farklı yönlerde etkilemiştir. Soğdların Türkler tarafından yönetilmesi de bu etkileşimi perçinlemiştir. Akşam kelimesi gündüzün sona ermesi, gecenin başlaması anlamına gelmektedir. Soğdca "akşam, akşam yemeği" anlamına gelen χşām kelimesinden alıntıdır.

Akşam kelimesi ne anlama gelmektedir?

Köken olarak Türkçeye ait akşam kelimesinin TDK Türkçe Sözlük’e göre 4 anlamı bulunmaktadır. Bu anlamlar şu şekilde listelenebilir:

isim Güneşin batmasına yakın zamandan gecenin başlamasına kadar olan vakit, akşam vakti, akşamleyin. isim Gece. isim Akşam ezanı.

4. isim Akşam namazı.

Akşam kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Akşam kelimesinin eş anlamı olarak “gece” kelimesi kullanılmaktadır. Ancak akşam ve gece tam olarak aynı zaman dilimi değildir. Yine de konuşma dilinde benzer anlamlarla kullanıldığı için eş anlamlı sayılırlar.

Akşamın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Vakit geceyi gösterdi mi içini büyük bir hüzün kaplıyordu.

Ders çalışmak için özellikle geceyi tercih ediyordu.



