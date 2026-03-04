'Akşam iftara ne yapsam?' diye düşünmeyin! Ramazan'ın 14 . günü iftar menüsü

İftar menüleri Ramzan ayında imdadınıza koşuyor. Ramazanın 14. gününde iftara yapacak yemek bulmakta zorlanıyorsanız bu dolu dolu Ramazan menüsünü mutlaka denemelisiniz. 4 Mart Çarşamba günü iftar menüsünde mercimek çorbası, karnıyarık, pirinç pilavı, cacık, mor lahana salatası ve hira tatlısı tariflerine yer verdik. İşte adım adım tarifler...

14. GÜN İFTAR MENÜSÜ 4 MART 2026 ÇARŞAMBA

MERCİMEK ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler;

1 su bardağı kırmızı mercimek

1 adet büyük boy soğan

1 büyük boy patates

1 büyük boy havuç

3 yemek kaşığı sıvıyağ

1 yemek kaşığı un

Tuz

Karabiber

Kimyon

1 litre sıcak su veya et suyu

Tarif;

Derin bir tencereye sıvıyağı alın, üzerine büyük büyük doğradığınız soğanları ekleyerek kavurmaya başlayın.

Sotelenen soğanların üzerine bir yemek kaşığı unu ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin.

İri parçalar halinde doğradığınız havuç ve patatesi tencere alın ve kavurmaya devam edin.

Baharatları ve mercimeği tencereye ekleyin.

Güzelce karıştırdıktan sonra 1 litre sıcak su veya et suyunu ekleyin, tencerenin kapağını kapatarak pişirmeye bırakın.

Havuçlar yumuşayana kadar pişirin.

Piştikten sonra çorbanızın pürüzsüz bir kıvam alması için el blenderinden geçirin.

KARNIYARIK TARİFİ

Malzemeler;

Karnıyarık için:

6 adet orta boy patlıcan

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet büyük boy kuru soğan

2 adet yeşil biber (iç harcı için)

350 gram kıyma

2 diş sarımsak

1/2 tatlı kaşığı biber salçası

1/2 tatlı kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

2 adet domates

6 adet orta boy yeşil sivri biber

1 avuç maydanoz

Kızartmak için:

1 su bardağı ayçiçek yağı

Tarif;

Bol suda yıkadığınız patlıcanları, pijamalı şekilde soyun ve tuzlu suda bekletin.

3 yemek kaşığı zeytinyağını bir tavada kızdırın. Yemeklik doğradığınız 1 adet soğanı da üzerine ekleyip pembeleşene kadar kavurun. 2 adet doğranmış yeşil biberi ilave edip kavurmaya devam edin.

350 gram orta yağlı kıymayı da ekleyin ve kavrulmakta olan soğanlarla birlikte renk alıp, suyunu çekene kadar pişirin.

Aralarda karıştırıp pişirme işlemine devam ederek sırasıyla; 2 diş sarımsak, yarım tatlı kaşığı domates salçası, yarım tatlı kaşığı biber salçası, 1'er çay kaşığı tuz ve karabiber ekleyin.

2 adet küp doğranmış domatesi ekleyin, 5 dakika kadar pişirdikten sonra ocağın altını kısın ve bir avuç doğranmış maydanozu ekleyip son kez karıştırarak ocaktan alın.

Acısını alıp, pijamalı soyduğunuz 6 adet patlıcanı kızartın.

Fırına dayanıklı bir kaba yerleştirin.

Orta kısımlarından patlıcanları yarın.

Hazırladığınız iç harçtan bol bol ekleyin.

Patlıcanların üzerine birer cherry domates ve biber dilimleri ekleyin.

Karnıyarıkları önceden ısıtılmış 170 derece fırında 20-25 dakika kadar pişirdikten sonra, sıcak olarak, dilerseniz tereyağlı pirinç pilavı eşliğinde servis edin.

PİRİNÇ PİLAVI TARİFİ

Malzemeler;

1 su bardağı pirinç

Sıcak su (pirinci ıslatmak için)

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvıyağ

Yarım kahve fincanı şehriye

1 küp şeker

2-3 damla limon

2 su bardağı soğuk su

1 çay kaşığı tuz

Tarif;

1 su bardağı pirinci bir kabın içerisine alın. Üzerine 2 çay kaşığı tuz gezdirin ve üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyin. Bu şekilde yaklaşık 15 dakika pirinçleri dinlendirin.

Pilav tencerenize veya tavaya 1 yemek kaşığı sıvıyağ ve 1 tatlı kaşığı tereyağı alın ve orta ateşte erimesini sağlayın. Yağ eridikten sonra yarım kahve fincanı şehriyeyi ekleyin ve kavurun.

Şehriyelerin rengi döndükten sonra iyice yıkayıp süzdüğünüz pirinçleri tencereye ekleyin.

Altı hala orta ateşte yanan tencerenize 1 adet küp şeker ve 2-3 damla limon ekleyin ve karıştırın.

Limon pilavınızın tane tane olmasını sağlarken şeker ise pilavınızın parlak ve lezetli olmasını sağlar.

Kavrulan pirinçlerinize 1 çay kaşığı tuz ekleyin. Ardından 2 su bardağı soğuk suyu ekleyin. Pilavınız kaynamaya başlayınca altını kısın ve pişmeye bırakın.

Suyu çeken pilavınızı kenarından kontrol edin, tamamen karıştırmayın. Altını kapattığınız pilavın üzerine havlu kağıt koyarak kapağını kapatın ve demlenmeye bırakın.

CACIK TARİFİ

Malzemeler;

2 su bardağı tam yağlı yoğurt

1 su bardağı soğuk su

4 adet orta boy salatalık

2 diş sarımsak

İsteğe göre dereotu

Tuz, kuru nane ve zeytinyağı

Tarif;

Salatalıkları bol suyla yıkayarak kabuklarını soyun.

İster rende isterseniz küçük küpler halinde salatalığı doğrayın.

Yoğurdu ve soğuk suyu homojen bir şekilde karıştırıp kıvam verin.

Ezilmiş veya rendelenmiş sarımsağı yoğurdun içine atın.

Tuzunu ekleyerek üzerini dereotu, nane ve zeytinyağ ile süsleyin.

MOR LAHANA SALATASI TARİFİ

Malzemeler;

Orta boy yarım mor lahana

1 tatlı kaşığı tuz

2 yemek kaşığı sirke

1 tutam dereotu

1 tutam maydanoz

1 adet limon suyu

1 yemek kaşığı nar ekşisi

3-4 yemek kaşığı zeytinyağı

Tarif;

Öncelikle mor lahanayı bıçak yardımı ile ince ince doğrayalım ve uygun bir kap içerisine alalım. Dilerseniz bu aşamada sebze soyacağı da kullanabilirsiniz.

Üzerine tuz ve sirkeyi dökerek 2-3 dakika ovarak diriliğini kaybedinceye kadar yumuşatalım.

Ardından dereotunu ve maydanozu ince ince kıyalım.

Yumuşayan mor lahanamıza doğradığımız maydanoz ve dereotunu ekleyelim.

Limon suyu, nar ekşisi ve zeytinyağını ilave ederek karıştıralım.

10 dakikada hazırlayabileceğiniz turşu tadında mor lahana salatamız servise hazır.

HİRA TATLISI TARİFİ

Malzemeler;

Yarım su bardağı sıvı yağ

Yarım su bardağı yoğurt

1 adet yumurta

1 su bardağı irmik

1 su bardağı un

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Hira tatlısı şerbeti için

2 su bardağı su

2 su bardağı toz şeker

Tatlıları bulamak için irmik

Tarif;

Kolay hira tatlısı için önce şerbetini yapıyoruz.

Su ve şekeri bir tencereye alıyoruz ve şeker eriyene kadar sürekli karıştırıyoruz.

Şeker eriyince şerbetin kaynamasını beklemeden ocaktan alabilirsiniz.

Tatlıları bulamak için geniş bir tabağa irmik dökün.

Derin bir yoğurma kabına tüm malzemeyi alıp, yoğuruyoruz.

Ele yapışan, yumuşak bir hamur elde edene kadar hamuru yoğurun.

Ceviz büyüklüğünde kopardığınız parçaları yuvarlayın ve irmiğe bulayın.

Tabanına pişirme kağıdı serdiğiniz fırın tepsisine hazırladığınız parçaları yerleştirin.

Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında üzerinin rengi değişene kadar yaklaşık 25 dakika pişirin.

Pişen tatlıların üzerine fırından çıkar çıkmaz şerbetini dökün.

Şerbetini çeken tatlıyı servis edebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!