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'Akşamdan kalma izni' uygulamasına geçtiler!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | Son Güncelleme

İngiltere'de bir şirket, çalışanlarına hafta içi dışarı çıkıp eğlendikleri günün ertesinde evden çalışma izni uygulamaya başladı.

'Akşamdan kalma izni' uygulamasına geçtiler!

İngiltere Bolton merkezli dijital pazarlama ajansı The Audit Lab, özellikle Manchester’daki genç yetenekler için cazip bir iş yeri olabilmek için, hafta içi dışarı çıkma alışkanlığı olan milenyum kuşağı çalışanlarına 'önceden haber vermeleri koşuluyla' evden pijamalarıyla çalışabilme izni verdi.

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KOLTUKLARINDA PİJAMAYLA ÇALIŞABİLİYORLAR

Ajansın başkanı Claire Cromptom konuya ilişkin açıklamasında "Genelde hafta ortası iş çıkışı bara giden milenyum kuşağı çalışanlarımıza böyle bir fırsat sunmak istedik. Dışarı çıkacaklarsa önceden ‘hangover/ akşamdan kalma’ rezervasyonu yapıyorlar. Evlerindeki koltuklarında pijamalarıyla çalışabiliyorlar" diye konuştu.

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BU KONU DÜRÜSTLÜKLE İLGİLİ

Wake Up To Money programına konuşan ajans çalışanı Ellie bunun dürüstlükle ilgili olduğunu ve yöneticilere yalan söylenmemesini sağladığını belirterek çocuklu çalışanlara sağlanan yan hakların bir benzeri olduğuna dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
ingiltere Akşamdan Kalma İzni

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