Mynet Trend
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Aksiyon devam ediyor... Kod Adı: Olympus geri dönüyor! İşte tüm ayrıntılar

Aksiyon devam ediyor... Kod Adı: Olympus geri dönüyor! İşte tüm ayrıntılar

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Gerard Butler’ın başrolünü üstlendiği Kod Adı: Olympus serisi dördüncü filmle yoluna devam ediyor. Filmin yönetmen koltuğunda Ric Roman Waugh oturuyor.

Aksiyon devam ediyor... Kod Adı: Olympus geri dönüyor! İşte tüm ayrıntılar

Gerard Butler, Kod Adı: Olympus serisinin dördüncü filminde yine başrol üstlendi. Adı Night Has Fallen olarak açıklanan filmin yönetmen koltuğunda serinin Kod Adı: Angel filmini de yöneten Ric Roman Waugh oturuyor.

Oradan boşuna geçmiyormuş... Matrix’teki kırmızılı kadın gizemiOradan boşuna geçmiyormuş... Matrix’teki kırmızılı kadın gizemi

KOD ADI: OLYMPUS SERİSİ

Serinin ilk filmi 2013 yılında çıkmış ve büyük beğeni kazanmıştı. Seri daha sonra 2016 yapımı London Has Fallen ve 2019 yapımı Angel Has Fallen filmleriyle devam etmişti. Aksiyon serisi gizli ajan Mike Banning’in başından geçenleri ele alıyor.

Filmin yapımcılığını Alan Siegel , Gerard Butler, Heidi Jo Markel, Les Weldon, Jeffrey Greenstein, Jonathan Yunger ve Yariv Lerner üstlenecekler.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...
Görevimiz Tehlike 7 setinden gelen video şaşırttı Görevimiz Tehlike 7 setinden gelen video şaşırttı
Kel Mahmut’un yer almadığı tek film: Hababam Sınıfı Güle Güle Kel Mahmut’un yer almadığı tek film: Hababam Sınıfı Güle Güle
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Trend Haberler
Komşular panik içinde! Efsane dizi Bizim Ev’in çekildiği ev 5 milyon dolara satıldı
Komşular panik içinde! Efsane dizi Bizim Ev’in çekildiği ev 5 milyon dolara satıldı
Önce Johnny Depp'i kovdular şimdi de...
Önce Johnny Depp'i kovdular şimdi de...
Geçtiğimiz yıl olay yaratmıştı! Elini çabuk tuttu...
Geçtiğimiz yıl olay yaratmıştı! Elini çabuk tuttu...
Nejat İşler'in yeni projesinden iddialı fragman
Nejat İşler'in yeni projesinden iddialı fragman
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
'En güzel Cüneyt abi döverdi' diyen unutulmaz isminin son hali
'En güzel Cüneyt abi döverdi' diyen unutulmaz isminin son hali
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Tartışma yaratan yeni dizi Bir Başkadır’ın ilk fragmanı geldi
Tartışma yaratan yeni dizi Bir Başkadır’ın ilk fragmanı geldi
Ruth Wilson iddiasını yineledi: 'Çıplaklığa zorlandım'
Ruth Wilson iddiasını yineledi: 'Çıplaklığa zorlandım'
1 Euro’ya satılık ev!
1 Euro’ya satılık ev!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Görevimiz Tehlike 7 setinden gelen video şaşırttı
Görevimiz Tehlike 7 setinden gelen video şaşırttı
Usta aktör Colin Firth'den şaşırtan hamle: Zombi komedisinde rol alacak
Usta aktörden şaşırtan hamle: Zombi komedisi
Oradan boşuna geçmiyormuş... Matrix’teki kırmızılı kadın gizemi
Oradan boşuna geçmiyormuş... Matrix’teki kırmızılı kadın gizemi
Nejat İşler’in yeni projesi 9.75’ten ilk fragman geldi
Nejat İşler'in yeni projesinden iddialı fragman
Komşular panik içinde! Efsane dizi Bizim Ev’in çekildiği ev 5 milyon dolara satıldı
Komşular panik içinde! Efsane dizi Bizim Ev’in çekildiği ev 5 milyon dolara satıldı
Karen Gillan intikam için silahı eline aldı... Gunpowder Milkshake iddialı geliyor
İntikam için silahı eline aldı... İddialı geri dönüş!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.