Aksiyon devam ediyor... Kod Adı: Olympus geri dönüyor! İşte tüm ayrıntılar

Gerard Butler, Kod Adı: Olympus serisinin dördüncü filminde yine başrol üstlendi. Adı Night Has Fallen olarak açıklanan filmin yönetmen koltuğunda serinin Kod Adı: Angel filmini de yöneten Ric Roman Waugh oturuyor.

KOD ADI: OLYMPUS SERİSİ

Serinin ilk filmi 2013 yılında çıkmış ve büyük beğeni kazanmıştı. Seri daha sonra 2016 yapımı London Has Fallen ve 2019 yapımı Angel Has Fallen filmleriyle devam etmişti. Aksiyon serisi gizli ajan Mike Banning’in başından geçenleri ele alıyor.

Filmin yapımcılığını Alan Siegel , Gerard Butler, Heidi Jo Markel, Les Weldon, Jeffrey Greenstein, Jonathan Yunger ve Yariv Lerner üstlenecekler.

