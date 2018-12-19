Aksiyon filmlerinin yıldızı Jason Statham evleniyor

2018’in son saatleri, 2019’un ilk anlarında aksiyon filmlerinin yıldız ismi Jason Statham ile süpermodel sevgilisi Rosie Huntington-Whiteley Hollywood tepelerindeki evlerinde romantik bir düğünle hayatlarını birleştirme kararı aldı. İlişkilerinin ilk günlerinden beri magazin basınının gözde çiftlerinden olan Rosie ve Jason’ın Jack Oscar adında 18 aylık bir erkek çocukları var.

51 yaşındaki Jason Statham ile 31 yaşındaki Rosie Huntington-Whiteley 8 yılı aşkın bir süredir mutlu bir beraberlik sürdürüyorlar. Rosie Huntington-Whiteley, verdiği son röportajında düğün için acele etmediklerini belki de oğulları Jack’in biraz daha büyümesini bekleyebileceklerini söylemişlerdi. Bu röportajın üzerine gelen düğün haberi şaşkınlıkla karşılandı.

Forbes listesine göre Dünyanın En Çok Kazanan üçüncü mankeni olan Rosie Huntington-Whiteley, geçtiğimiz yıl 13,5 milyon dolarlık bir kazanç elde etti. Büyük düğünle ilgili ayrıntılar henüz açıklanmasa da Rosie Huntington-Whiteley'in en yakın arkadaşı aynı zamanda stilist olan Cher Coulter’in seçimi bir gelinlik giymesi bekleniyor. Güzel manken yakın zamanda Givenchy Artistlik Direktörü Claire Waight Keller ile görüntülenmişti. Meghan Markle’ın gelinliğini de tasarlayan Keller da adaylardan biri olarak görünüyor.