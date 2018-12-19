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Aksiyon filmlerinin yıldızı Jason Statham evleniyor

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SİNEMA TV  | 19.12.2018 09:28 | Son Güncelleme

Ünlü aktör Jason Statham, 8 yıldır birlikte olduğu Rosie Huntington-Whiteley ile yılbaşı gecesi evleniyor. Çiftin 18 aylık bir erkek çocukları var.

2018’in son saatleri, 2019’un ilk anlarında aksiyon filmlerinin yıldız ismi Jason Statham ile süpermodel sevgilisi Rosie Huntington-Whiteley Hollywood tepelerindeki evlerinde romantik bir düğünle hayatlarını birleştirme kararı aldı. İlişkilerinin ilk günlerinden beri magazin basınının gözde çiftlerinden olan Rosie ve Jason’ın Jack Oscar adında 18 aylık bir erkek çocukları var.

Aksiyon filmlerinin yıldızı Jason Statham evleniyor

51 yaşındaki Jason Statham ile 31 yaşındaki Rosie Huntington-Whiteley 8 yılı aşkın bir süredir mutlu bir beraberlik sürdürüyorlar. Rosie Huntington-Whiteley, verdiği son röportajında düğün için acele etmediklerini belki de oğulları Jack’in biraz daha büyümesini bekleyebileceklerini söylemişlerdi. Bu röportajın üzerine gelen düğün haberi şaşkınlıkla karşılandı.
2010 yılında Transformers filminin setinde tanışan çift, 2016 yılında nişanlanmışlardı. Jason Statham, sevgilisine 300 bin dolarlık pırlanta yüzükle evlenme teklifi etmişti. 2017’nin Şubat ayında Rosie Huntington-Whiteley, Instagram hesabından hamile olduğunu duyurmuştu.
Forbes listesine göre Dünyanın En Çok Kazanan üçüncü mankeni olan Rosie Huntington-Whiteley, geçtiğimiz yıl 13,5 milyon dolarlık bir kazanç elde etti. Büyük düğünle ilgili ayrıntılar henüz açıklanmasa da Rosie Huntington-Whiteley'in en yakın arkadaşı aynı zamanda stilist olan Cher Coulter’in seçimi bir gelinlik giymesi bekleniyor. Güzel manken yakın zamanda Givenchy Artistlik Direktörü Claire Waight Keller ile görüntülenmişti. Meghan Markle’ın gelinliğini de tasarlayan Keller da adaylardan biri olarak görünüyor.
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Anahtar Kelimeler:
Jason Statham Rosie Huntington-Whiteley

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