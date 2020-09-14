Aksiyon filmlerinin yıldızı Mel Gibson bu sefer Noel Baba rolünde

Mel Gibson, kara komedi yapımı Fatman filmiyle izleyicilerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ian Nelms, Eshom Nelms ikilisinin yönetmen koltuğuna oturduğu filmde Gibson’a Walton Goggins, Shaun Benson ve Marianne Jean-Baptiste gibi isimler eşlik ediyor. Filmde Noel Baba'yı Mel Gibson, bir oyuncak dükkanında çalışan keskin nişancı Skinnyman'i ise Walton Goggins canlandıracak. Filmden ilk kare yayınlanmış olsa da çekimlere henüz başlanmadı.

FATMAN FİLMİNİN KONUSU

Alışılmışın dışında bir Noel Baba, işindeki düşüşle mücadele eder. Tam da bu sırada 12 yaşında bir genç olan Billy, Noel çorabında sadece bir parça kömür bulmasıyla büyük bir öfkeye kapılır. Billy, bu durum üzerine Noel Baba’yı öldürmesi için bir kiralık katil tutar.

