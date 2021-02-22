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Aksiyondan komediye soluk soluğa izleyeceğiniz ajan filmleri

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 22.02.2021 15:20 | Son Güncelleme:
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Aksiyondan komediye soluk soluğa izleyeceğiniz ajan filmleri

En iyi ajan filmleri kimi zaman heyecan fırtınası koparsa da kimi zaman da kahkaha fırtınası yaratabilir. Ajan filmleri genelde ciddi filmler olsa da aralarında sık sık komedi filmleri de yer alıyor.

Geçmişten günümüze izleyenleri heyecanlandıran ve maceraya çıkaran ajan filmlerini inceleyeceğiz. Boş vaktinizde ailenizle ve dostlarınızla izleyebileceğiniz filmleri listeleyeceğiz. En iyi ajan filmlerini derlediğimiz bu yazımızı keyifle okumanızı dileriz.

Kingsman: Secret Agent (Kingsman: Gizli Servis) – 2014

Kingsman Secret Agent

Filmin yönetmen koltuğunda Matthew Vaughn yer almaktadır. Oyuncular, Taron Egerton, Colin Firth, Samuel L. Jackson’dur. Garry “Eggsy“ Price, babasını küçük yaşta askeri bir görevde yitirir. Bu gizli görevden sonra aileye bir madalya verilir. Bunun yanında bir kereye mahsus olmak üzere yardım istemeleri için bir telefon numarası da verilir. Eggsy annesinin yanında yaşar. Bir gün trafikte kargaşa çıkar ve tutuklanır. Eggsy, kurtulmak için madalyonu kullanmaya karar verir. Onu kurtaran Harry Hart ise hayatını Eggsy’nin babasına borçludur. Harry bu gence gizli bir bağımsız istihbarat ajanı olmanın yollarını gösterir. Ajan yetiştirme filmi diyebileceğimiz bu yapıtta, Eggsy kendini bir maceranın içerisinde bulur ve monotonlaşan hayatı bir anda karışır. Film, Mark Millar’ın çizgi romanlarından uyarlamış genç ajan filmlerinden biridir.

The Bourne Supremacy (Medusa Darbesi) – 2004

The Bourne Supremacy

Çin hükümetinin başbakan yardımcısı ansızın sebebi anlaşılamayan bir şekilde ölür. Ölüm üzerine yapılan araştırmalar sonucu şüpheli CIA ajanı, tetikçi Jason Bourne belirlenir. Ancak böyle biri yoktur. Bu isim David Webb isimli bir suikastçının takma ismidir. Bir süre sonra kendi ismini kullanarak cinayetler işlendiğini anlayan Webb kendini olayların içinde bulur. İzlenebilecek en iyi ajan filmlerinden biri olan Medusa Darbesi’nin yönetmen koltuğunda Paul Greengrass oturuyor. Başrollerde ise Matt Damon, Joan Allen ve Brain Cox oynamıştır.

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Taken (96 Saat) – 2008

Taken

Emekliliğe ayrılmış bir CIA ajanı olan Bryan, eski yeteneklerini kullanma derdindedir. Telefonda kızının kaçırılışını çaresizce dinleyen Bryan, kâbus gibi gözüken bu durumu tersine çevirmek için mücadeleye başlar. Ancak kadın ticareti yapan bu çetenin elinde olan kızını kurtarmak için zamanı azdır. Bunun yanında Los Angeles’ta kaçırılan kızının Paris’e getirilmesi olayları çıkmaza sokacaktır. En iyi ajan filmleri listemizde yer alan filmin yönetmenliğini Pierre Morel yapmıştır. Başrollerde, Liam Neeson, Maggie Grace ve Famke Janssen yer almıştır.

Skyfall – 2012

Skyfall

Sam Mendes’in yönetmenliğini yaptığı filmde, Daniel Craig, Judi Dench ve Javier Bardem gibi oyuncular rol almıştır. En iyi ajan filmleri arasında gösterebileceğimiz film, sinema tarihinin en uzun soluklu aksiyon filmlerinden biridir. Gizli ajan 007 James Bond’un nefes kesen maceraları bu sefer Türkiye, Çin ve İngiltere ekseninde geçmektedir.

The Bourne Identity (Geçmişi Olmayan Adam) – 2002

The Bourne Identity

Filmin yönetmenliğini Doug Liman yapmaktadır. Oyuncular, Matt Damon, Franka Potente ve Chris Cooper’dır. Açık denizin ortasında tek başına kalan adam bir balıkçı teknesi tarafından kurtarılır. Kim olduğunu bulmak için araştırmaya koyulacaktır. Kendi hakkında bilgiler edinmeye başladıkça özel yeteneklerinin olduğunu fark etmeye başlar. Geçmişi olmayan adamın peşinde hayatına son vermek isteyen suçlular vardır. En iyi ajan filmleri listemize ekleyebiliriz.

Das Leben der Anderen (Başkalarının Hayatı) – 2006

Das Leben der Anderen

Berlin Duvarının olduğu dönemlerde Doğu Almanya’da geçen film Alman sinemasının en önemli eserleri arasında gösterilmektedir. Film iktidarın hakimiyetini devam ettirebilmek adına ülke genelinde kurduğu istihbarat servisini ve bu servis içerisinde, bakan tarafından bir sanatçıyı takip etmesi için görevlendirilen Yüzbaşı Gerd Wiesler’in karşılaştığı olayları konu eder. Wiesler bu sanatçının rejime karşı hareketlerini gözlemlemektedir.

Mr & Mrs Smith – 2005

Mr & Mrs Smith

Filmin yönetmenliğini Doug Liman yapmıştır. Başrolleri, Angelina Jolie ve Brad Pitt paylaşmaktadır. En iyi ajan filmleri arasında gösterilmektedir. John ve Jane Smith evli bir çifttir. Normal bir evde yaşayıp normal işlere sahip insanlardır. Ancak ikisi de gizli birer tetikçidir ve birbirlerinden haberleri yoktur. Film komik ajan filmleri ve romantik filmler kategorisine de girebilir. Bu çift bir gün birbirlerini öldürme görevi alırlar. Çift beş yıl süren evliliklerinde bilinmeyen yanlarını keşfetmiştirler.

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Allied (Müttefik) – 2016

Allied

Yeni ajan filmleri arasında sayabileceğimiz filmin yönetmenliğini Robert Zemeckis yapmıştır. Başrollerinde Brad Pitt, Marion Cotillard ve Jared Harris yer almıştır. Romantik içeriği de olan film, iki ayrı insanın birbirine aşkını gözler önüne sermektedir. İstihbarat subayı Max, Afrika’da casusluk yaparken Fransız direniş savaşçısı Marianne Beausejour ile tanışır. İkili birbirlerine aşık olur ve Londra’da evlenme kararı alırlar. Ancak Marianne’nin bir Alman ajanı olduğu ortaya çıkar. Aşk ve savaş ikileminde geçen bir filmdir.

The Departed (Köstebek) – 2006

The Departed

Köstebek filmi mafya ve polis arasında geçen mücadeleyi konu edinmiştir. Başrollerini Matt Damon ve Leonardo DiCaprio paylaşır. Ajan eğitim filmleri arasında diyebileceğimiz, uzun yıllar polis teşkilatı içerisine girmek için eğitilmiş adamlar polis teşkilatında son derece iyi pozisyonlarda yer almaktadır. Aynı şekilde mafya içerisinde de yetiştirilen polisler yer almaktadır. Her iki tarafta zamanla köstebeklerin varlığını öğrenir ve olaylar gelişir. Martin Scorsese’nin yönetmenliğini yaptığı film dört dalda Oscar almaya hak kazanmıştır.

Bridge Of Spies (Casuslar Köprüsü) - 2015

Bridge Of Spies

Filmin yönetmenliğini ünlü yönetmen Steven Spielberg yapmıştır. Filmin oyuncuları, Tom Hanks, Mark Rylance ve Scott Shepherd’tür. Dramatik gerilim türünde olan bu film Brooklyn’de yaşayan sigorta avukatı kendisini bir anda soğuk savaşın ve Sovyetler Birliğinin elinde bulunan Amerikan U-2 pilotunun kurtarılması için yapılan pazarlıkların içerisinde bulur.

Son Ültimatom – 2007

Son Ültimatom

Geçmişin izlerini süren ajan Jason Bourne’un maceralarını konu ediyor. Jason Bourne Amerika’nın kirli oyunlarına alet ettiği ajanlardan biridir. Tüm dünyada yürütülen projelerden birinde kullanılmaktadır. Bourne üstün zekaya ve savaşma yeteneğine sahiptir. Jason Bourne serinin üçüncü filminde geçmişin izini sürmeye devam etmektedir.

Mission: Impossible (Görevimiz Tehlike) – 1996

Mission Impossible

1960’ların popüler dizisinden uyarlanan film, büyük ilgi görmüştür. Gizli servisin ekip lideri olan Ethan Hunt, Prag’ta gerçekleştirilen operasyonun ters gitmesi sonucunda ihanetle suçlanmaktadır. Kendisini kurtarmak için kaçar. Hunt’ın tek şansı gerçek köstebeği bularak açığa çıkarmaktır. Bunun için Hunt arkadaşlarından oluşan ekibi, CIA’in yüksek güvenlikle koruduğu bilgisayar sistemine girmek zorunda kalır. En iyi ajan filmleri, listesine serinin tüm filmlerini alabiliriz. Filmin yönetmenliğini ise Brian De Palma yapmıştır.

The Recruit (Çaylak) – 2006

The Recruit

Zeki bir öğrenci olan James Clayton MIT’yi birincilikle bitirmiştir. Bu başarı CIA’in ilgisini çeker. Walter Burke Clayton’u ekibine katmak için elinden geleni yapar. Clayton başlarda bu fikre yakın olmasa da zamanla fikrini değiştirecektir. İçine girdiği bu dünya zorlu bir hayat sınavına dönüşecektir.

Body of Lies (Yalanlar Üstüne) – 2008

Body of Lies

Terör örgütü liderlerinden birini bulma görevi Irak’ta deneyimli eski bir gazeteci olan Roger’a verilir. Roger, CIA ile iş birliği yapar ancak ajanlık konusunda deneyimsizdir. En iyi ajan filmleri listemizde yer bulan filmin yönetmenliğini Ridley Scott yapmıştır. Oyuncular ise Leonardo DiCaprio, Russell Crowe ve Mark Strong’tur.

Spy (Ajan) – 2015

Spy

Ajan filmleri komedi amacıyla da çekilebilir. Hem eğlenceli hem de bol aksiyonlu olabilir. Susan Cooper CIA’de çalışan bir analisttir. Cooper en zor görevlerin arkasında bulunan görünmeyen kahramandır. Bradley ile kurumun gözde ajanlarından Rick Ford’un kimlikleri görünür olur. Silah ticareti yapan bir çetenin içine sızarak yol açacakları felaketi önleme görevi Cooper’a verilir. Cooper bu görevde kendini keşfedecek fark etmediği yeteneklerini öğrenme fırsatı bulacaktır. Filmde ünlü oyuncular, Jason Statham, Jude Law ve Melissa McCarthy yer almaktadır.

Traitor (Hain) – 2008

Traitor

Jeffrey Nachmanoff’un yönetmenliğini yaptığı filmin kadrosunda, Don Cheadle, Guy Pearce ve Neal McDonough yer almaktadır. Samir Hom, eski bir askerdir. FBI ajanı Ray Clayton, üzerinde çalıştığı dava da tehlikeli görünen bir durumla karşı karşıya gelir. Politik etkisi yüksek bir film olarak beyaz perdeye aktarılmıştır. En iyi ajan filmleri listemizde yerini almıştır.

Ajan Salt – 2010

Ajan Salt

Filmin yönetmeni Phillip Noyce’dir. Oyuncular ise Angelina Jolie, Liev Schreiber ve Chiwetel Ejiofor’dur. Angelina Jolie’nin güzel bir ajanı canlandırdığı Ajan Salt, kumpasa getirilen bir CIA ajanının hikayesini beyaz perdeye taşımaktadır. Salt bir Rus ajanı sanılmaktadır. Ajan kendini aklamak için savaş verir. Bu süreçte Ajan Salt’ın dahi yeni keşfedeceği olaylar olacaktır. Ajan Salt’ın kendini kanıtlama mücadelesini izleyeceğiz.

En iyi ajan filmleri listemizin son filmi “Ajan Salt” oluyor. Evlerinizde keyifle izleyebileceğiniz ajan filmlerini sizler için derledik. Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle izleyebilirsiniz.


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