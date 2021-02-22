Kate Winslet, rekor kırdığı sahne hakkında konuştu: 'Öldüğümü düşündüm'

Kate Winslet, Avatar 2'nin çekimleri sırasında su altında yedi dakika geçirdikten sonra su yüzüne çıktığında öldüğünü düşündüğünü itiraf etti.

James Cameron'ın yönettiği gişe rekorları kıran filmde Ronal'ı canlandıran 45 yaşındaki aktris, yeni bir röportajda, su dolu tanka dalarken 'hiçbir şey düşünemediğini' söyledi.

Kate Winslet, özellikle filmdeki rolü için serbest dalış yapmayı öğrendikten sonra ne kadar tehlikeli olabileceğini bildiği halde, bu kadar uzun süre su altında kalmanın 'harika' olduğunu söyledi.

KATE WİNSLET: 'ÖLECEĞİMİ SANIYORDUM'

Observer Magazine ile yaptığı röportajda Kate Winslet, 'Tanrım, bu harika. Zihniniz tamamen kayboluyor. Hiçbir şey düşünemezsin, kafanda listeler yapamazsın, sadece su altındaki baloncuklara bakıyorsun ... İlk sözlerim [su yüzüne çıktığında]' 'Öldüm mü?' oldu ' Öleceğimi sanıyordum.' dedi.

Kate Winslet, su altında olabildiğince fazla zaman geçirmekte zorlansa da eşi Ned Rocknroll'un yardımıyla rol için serbest dalışı öğrendiğini sözlerine ekledi.

TOM CRUISE'UN REKORUNU KIRDI

Geçen yıl Kate Winslet, Avatar 2'yi çekerken Tom Cruise'un su altı çekim rekorunu kırdı. Tom Cruise, Mission: Impossible - Rogue Nation'ı çekerken altı dakika nefesini su altında tuttu, ancak Kate Winslet yedi dakika 14 saniye su altında kalmayı başardı.



