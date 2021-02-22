Kadir İnanır filmleri: Şimdiye kadar izlemediyseniz çok şey kaçırdınız

Kadir İnanır oynadığı filmlere imzasını atan usta isimlerin başında gelir. Kadir İnanır’a filmlerinde dönemin popüler isimlerinden başta Fatma Girik olmak üzere, Perihan Savaş, Türkan Şoray, Serpil Çakmaklı ve Hülya Koçyiğit gibi aktrisler eşlik ediyor. Yeşilçam jönlerinden olan Kadir İnanır’ın üzerine yapışan roller daha çok kabadayı filmleri olsa da kendisinin birbirinden başarılı aşk filmleri de vardır. Tatar Ramazan rolüyle özdeşleşen Kadir İnanır, son olarak 2019 yapımı Kapı filminde Vahide Perçin ile birlikte rol aldı. KADİR İNANIR FİLMLERİ İlk kez 1968 yılında Yedi Adım Sonra filminde rol alan Kadir İnanır, ilk başrolünü 1970 yılında Atıf Yılmaz'ın yönettiği Kara Gözlüm filminde Türkân Şoray'la paylaştı. Toplam 182 sinema filminde ve 7 televizyon dizisinde rol alan İnanır'ın en uzun soluklu dizisi Marziye adlı yapım oldu. Yılanların Öcü – 1970 Kadir İnanır’ın Fatma Girik’le rol aldığı filmin konusu şu şekilde: Kara Bayram, karısı ve çocukları ile mutlu, sakin bir hayat süren çiftçilik yapan biridir. Komşuları, Bayramın evinin önüne ev yapmak için harekete geçer. Bu olay iki aile arasındaki düşmanlığın temellerini atmıştır. Asıl suç Bayramın evinin önünü satılığa çıkaran muhtardır. Bayram ve Haceli asıl suçluları aramaktansa, aralarında amansız bir mücadeleye girişirler. Kadir İnanır filmleri listesinde bu filme yer veriyoruz.

Bu Türk filmini çok az kişi biliyor Ezo Gelin – 1973 Ezo, köyün en güzel kızıdır. Herkesin hayranlıkla baktığı Ezo, kendisi gibi saf Ali ile evlendirilir. Ancak evlenmesine rağmen köyün ağası Reşat’ın peşinden koşmasını engelleyemez. Reşat reddedildikçe daha fazla Ezo’nun üzerine gitmektedir. Ali, Kore savaşına gönderilir ve aile zor günlerden geçer. Ana Ocağı – 1978 Fatma, kocasının ölümünden sonra çocuklarının geçimi için çalışmaya devam eder. Yıllar sonra çocukları büyür ve onlarla başa çıkmak zorlaşacaktır. Babasızlığın asileştirdiği Kadir zenginlik peşinde koşmaktadır. Kamil Ağa onu kirli işlerine alet etmeye çalışır. Ancak Kamil, Kadirin babasının katilidir ve onun öğrenmemesi için Kadire tuzak kurar. Kadir İnanır filmleri eski dönemin insan ilişkilerini tüm şeffaflığı ile ekranlara taşımıştır. Yarınsız Adam – 1970 Kadir İnanır’ın başrolü Perihan Savaş’la paylaştığı filmin konusu şu şekildedir; Cemal işlediği bir suçtan dolayı gözetim cezası almıştır. Küçük bir sahil kasabası olan Hoşgör’de balıkçılık yapmaktadır. Gözetim altında olmasından dolayı her gün karakola giderek imza vermesi gerekir. Cemal, şehre gezmek için gittiğinde bir pavyon gider ve İnci ile tanışır. İnci, Cemal’i yıllar önce kaybettiği birine benzetmiştir ve aralarında bir ilişki kurulur. Kadir İnanır aşk filmleri arasında sayabileceğimiz bir filmdir.

Sensiz Yaşanmaz – 1975 Filmin yönetmenliğini Orhan Elmas yapmıştır. Başrollerde Kadir İnanır ve Perihan Savaş yer almıştır. Türk sinemasının değerli filmlerinden biridir. Küçük yaşlarda sakat kalan, ilerleyen yıllarda ise topluma karşı kabadayı olan ve bara düşmekten kurtardığı kızın öyküsünü beyaz perdeye taşımıştır. Kadir İnanır kabadayı filmleri arasında yer alır. Selvi Boylum Al Yazmalım – 1977 Kadir İnanır, Türkan Şoray ikilisinin başrollerini paylaştığı Selvi Boylum Al Yazmalım Yeşilçam’ın en çok sevilen filmleri arasında yer almaktadır. Köylü kızı Asya ile kamyon şoförü İlyas’ın hikayesini anlatmaktadır. Zamanla işleri bozulan İlyas, Asya’nın karşısına o şekilde çıkmak istemez ve kötü günler geçirerek Asya’yı terk eder. Yalnız kalan Asya’ya ve çocuğuna Cemşit adında biri sahip çıkar. Yıllar sonra İlyas geri döner. Ancak Asya, İlyas ve ona sahip çıkan Cemşit arasında kalacaktır. Yürek Yarası – 1983 Kadir İnanır ile Serpil Çakmaklı’nın başrollerini paylaştığı filmin konusu şu şekildedir; Salcılık yaparak geçimini sağlayan Davut, köyün en güzel kızı Zeynep’e aşıktır.Ancak Zeynep, Haydar ağanın oğlu Mustafa’yı sevmektedir. Üstelik Zeynep’in babası Recep, Haydar ağaya borçludur. Bu nedenle Mustafa’nın ilgisi Zeynep’in babasının işine gelmiştir. Davut, Zeynep’i kaçırır ancak durumu öğrendiğinde kızı serbest bırakır.

Herkes onu Hızlı ve Öfkeli filmiyle tanıyor ama... Üç Arkadaş – 1972 Kadir İnanır’la Hülya Koçyiğit’in rol aldığı filmde, üç arkadaşın bir kız için yaptığı fedakarlıklar anlatılır. Murat, Mıstık ve Artin terk edilmiş bir evde yaşamaktadırlar. Üç arkadaş sokaklarda günlük işler yaparak geçimlerini sağlamaya çalışırlar. Günün birinde karşılarına Gül isminde bir kız çıkar. Gül’ün gözleri görmemektedir. Murat, Gül’e aşık olur. Üç arkadaş Gül’ün gözlerini açacak ameliyat için çabalayacaktır. Hayat Bayram Olsa – 1973 Filmin yönetmenliğini Orhan Aksoy yapmıştır. Başrolleri ise Kadir İnanır ve Hülya Koçyiğit paylaşır. Film iki düşman ailenin çocukları olan insanların aşkını beyaz perdeye taşımıştır. Dikenli Yol – 1986 Filmin başrollerini Kadir İnanır ve Hülya Koçyiğit paylaşmaktadır. Yönetmen ise Zeki Alasya’dır. Film 12 Eylül öncesi siyasi olaylara karışan ve bu nedenle abisinin hayatını kaybetmesine neden olan Hüseyi’nin büyük şehre gidiş hikayesini konu almaktadır. 72. Koğuş – 1987 Kadir İnanır cezaevi filmi deyince akla gelen filmde, genç, cesur, kabadayı ve saf bir delikanlıyı canlandırmaktadır. Film, Ahmet kaptanın hapishanede geçen yıllarını beyaz perdeye aktarmıştır. Haraç kesen ve balıkçılık işleriyle uğraşan Ahmet Kaptan 2. Dünya savaşı sırasında hapse düşmüştür. Koğuşta yokluk içinde arkadaşları ile yaşamaktadır. Bir gün annesinin getirdiği para ile sevilen adam haline gelmiştir.