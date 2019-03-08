Aktarda gramla satılıyor! Astım ve bronşiti kökünden söküyor

Gıda, kozmetik ve tıbbi ilaç yapımında kullanılan damla sakızı, döviz kuru dalgalanmalarından nasibini aldı ve kilogram fiyatı 1700 TL oldu. Damla sakızından faydalanmak isteyenler ise çareyi gramla almakta buluyor.

Sakız ağacından elde edilen damla sakızı ilk başta sıvıdır ve güneşte kurutulması sonucu sert ve saydam damlacıklar haline dönüştürülür. Ağza alıp çiğnendiğinde de hemen yumuşar. Antiseptik özelliğinden dolayı diş macunu üretiminde kullanılmaktadır. Damla sakızının en önemli özelliği antiseptik olmasıdır. Sakız olarak ağızda çiğnenmesi ağız sağlığını korur. Ayrıca çiğnenmesi dişlerin beyazlamasını sağlar. Toz olarak su ile gargara şeklinde de kullanılabilir.

Damla sakızını, astım, bronşit rahatsızlığı bulunan kişiler daha çok tercih ediyor. Damla sakızını alan kişiler, zeytinyağı ile karıştırıp astım ve bronşit için doğal kür yaparak tüketiyorlar.

Bir diğer önemli faydası mide üzerinedir. Midede oluşan yanma, ekşime, alevlenme durumlarını giderir. Yemeklerden yarım saat önce çiğnemek yeterli olur. İdrar söktürücü özelliği de bulunan bu sakız, böbrek sağlığını da korur. Karaciğere faydalı olduğu gibi göğüs hastalıklarının iyileştirilmesinde de etkilidir. Nefes darlığı çekenler toz haline getirip su ile içmeleri gerekir. Havanda dövülüp bal ile karıştırılarak astım hastalarınca da kullanılabilir. Dondurma, muhallebi çeşitlerinde, kahvede kullanılır ve katıldığı gıdalara güzel bir tat katar. Ambalaj içerisinde şeffaf kaya tuzuna benzeyenleri damla sakızı reçinesidir ve dövülerek kullanılacak olanları bunlardır. Tatlı yapımlarında ezilerek toz halinde kullanılır.



