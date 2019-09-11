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Akupunktur iğnesini fazla derine batırınca hastanın akciğerini deldi

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İLGİNÇ HABERLER  | 11.09.2019 15:45 | Son Güncelleme

Yeni Zelanda’da akupunktur uygulayan kişi, kadın hastanın kol ve bileğindeki yarasını tedavi ettiği esnada akupunktur iğnelerini fazla derine batırınca hastanın akciğerini deldi.

Akupunktur iğnesini fazla derine batırınca hastanın akciğerini deldi

Independent Türkçe'nin haberine göre ismi paylaşılmayan kişi hastanın akciğerini deldiğini fark etmeyerek onu evine gönderdi.

Daha sonra nefes almakta zorluk çekmeye başlayan hastayı eşi hastaneye götürünce akciğerin zarar gördüğü anlaşıldı.

Akciğerin delinmesinden dolayı hastaya bilateral apikal pnömotoraks (akciğeri örten tabakayla göğüs duvarını örten tabaka arasında kalan plevral boşluğa hava girmesi ç.n) teşhisi kondu.

Mart 2018’de yaşanan olay pazartesi günü Yeni Zelanda Sağlık ve Malullük Komiseri Anthony Hill’in yayımladığı raporla ortaya çıktı. Raporda, akupunkturu uygulayan kişinin ülkedeki Sağlık ve Malullük Tüketici Hakları kanununu ihlal ettiği kaydedildi.

Hill, hastaya akciğerinin zarar görebileceği risk hakkında bilgi vermediği ve tehlikeli kabul edilen "jian jing" bölgelerine iğne batırmadan önce hastadan yazılı bir taahhüt almadığı gerekçesiyle akupunktur uygulayan kişiyi eleştirdi.

Akupunkturu uygulayan kişinin, işlemden sonra ve hastanın göğüs bölgesinde acı hissettiğini söylemesine rağmen akciğeri deldiğini fark etmemesine de bir anlam veremediğini belirten Hill “Akupunktur uygulayan kişi gereken özeni göstermedi… ve (hastanın) pnömotoraks’tan kaynaklanabilecek semptomlarını fark edemedi. Böylelikle hizmeti yeterince önem ve kabiliyette sunmamış oldu” diye konuştu.

Hill raporunda söz konusu akupunktur işlemini uygulayan kişinin daha fazla eğitim almasını önermenin yanı sıra, bu kişinin eğitim göreceği klinikte hastanın her zaman rızasının alınmasına yönelik yasal tedbirleri geliştirmesi gerektiğine de işaret etti.

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Anahtar Kelimeler:
akupunktur iğne Ciğer

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