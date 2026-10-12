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Samsung Galaxy S27 Ultra için yeni iddia!

Samsung'un Galaxy S27 serisinde kullanacağı işlemcilerle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Son sızıntıya göre Galaxy S27 Ultra, Exynos 2700 yerine tüm pazarlarda Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 işlemcisiyle satışa sunulabilir. Diğer Galaxy S27 modellerinde ise bölgeye göre farklı işlemciler kullanılabilir.

Samsung Galaxy S27 Ultra için yeni iddia!
Enes Çırtlık

Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S27 serisinde kullanılacak işlemcilere ilişkin yeni iddialar gündeme geldi. Son sızıntı, şirketin kendi geliştirdiği Exynos 2700 işlemcisinin, üretim verimliliğinin yüksek olduğu öne sürülmesine rağmen Galaxy S27 Ultra'da kullanılmayabileceğine işaret ediyor. Ancak Samsung'un bu konuda henüz nihai kararını vermediği belirtiliyor.

Samsung Galaxy S27 Ultra için yeni iddia! 1

GALAXY S27 ULTRA YALNIZCA SNAPDRAGON İŞLEMCİ KULLANABİLİR

Yeni bir kaynak tarafından paylaşılan bilgilere göre Samsung, Galaxy S27 Ultra'nın tüm sürümlerinde Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 işlemcisini tercih edebilir. Exynos 2700'ün üretim verimliliğinin oldukça iyi olduğu öne sürülse de bu işlemcinin Ultra modelinde kullanılma ihtimalinin düşük olduğu ifade ediliyor.

Sızıntı, serinin diğer modellerinde ise farklı bir strateji izlenebileceğine işaret ediyor. Buna göre Galaxy S27, Galaxy S27+ ve yeni Galaxy S27 Pro modelleri, Avrupa ve Güney Kore'de Exynos işlemcilerle satışa sunulabilir. ABD ve Çin pazarlarında ise aynı modellerin Snapdragon işlemcili sürümlerinin tercih edilmesi bekleniyor.

Bununla birlikte Samsung'un Qualcomm ile uzun süredir devam eden stratejik ortaklığı da işlemci tercihinde önemli bir unsur olarak öne çıkıyor.

Samsung Galaxy S27 Ultra için yeni iddia! 2

EXYNOS 2700, 2 NM ÜRETİM TEKNOLOJİSİYLE ÜRETİLECEK

Samsung'un yeni nesil Exynos 2700 işlemcisi, şirketin ikinci nesil 2 nm Gate-All-Around (GAA) üretim süreci olan SF2P teknolojisiyle üretilecek.

Exynos 2600'de kullanılan ilk nesil SF2 üretim süreciyle karşılaştırıldığında SF2P teknolojisi önemli iyileştirmeler sunuyor:

  • Yüzde 12 daha yüksek performans
  • Yüzde 25 daha düşük güç tüketimi
  • Yüzde 8 daha küçük çip alanı

Ayrıca Exynos 2700'ün ARM C2 CPU çekirdeklerini kullanabileceği belirtiliyor.

İşlemciyi geliştiren Samsung System LSI biriminin, Exynos 2700'ün Galaxy S27 serisinin en üst modelinde de kullanılmasını istediği ifade ediliyor. Ancak üretim verimliliğine ilişkin olumlu iddialara rağmen, üretim kapasitesiyle ilgili bazı soru işaretleri devam ediyor.

Önceki raporlara göre Samsung'un, Exynos 2700'ün üretim hedefini Exynos 2600'e kıyasla yüzde 10'dan fazla artırdığı belirtiliyor. Bu artışın, seriye eklenmesi beklenen Galaxy S27 Pro modelinin işlemci ihtiyacını karşılamaya yönelik olabileceği değerlendiriliyor.

Samsung Galaxy S27 Ultra için yeni iddia! 3

Galaxy S27 Ultra'nın yalnızca Snapdragon işlemciyle sunulacağı iddiası henüz kesinleşmiş değil. Son bilgiler, Exynos 2700'ün üretim tarafındaki olumlu gelişmelere rağmen Samsung'un Ultra modelinde Qualcomm işlemcisini tercih etmeye daha yakın olduğuna işaret ediyor.

Kaynak: GSMArena

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung işlemci
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