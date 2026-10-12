Honor Win 2 serisinin tanıtım tarihi açıklandı: Aktif soğutma fanıyla geliyor!

Honor, Win ve Win RT modellerinin haleflerini tanıtmaya hazırlanıyor. Şirketin Weibo üzerinden yaptığı resmi açıklamaya göre Honor Win 2 ve Win 2 RT, 21 Ekim'de Çin'de düzenlenecek etkinlikte duyurulacak. Lansmanda ayrıca Win Tablet ve Win Earbuds da kullanıcıların karşısına çıkacak.

HONOR WIN 2 SERİSİ AKTİF SOĞUTMA FANIYLA GELECEK

Honor, tanıtım öncesinde Win 2 serisinin arka tasarımını gösteren bir görsel paylaştı. Görselde, cihazın geniş kamera modülü içerisinde çift arka kamera, aktif soğutma fanı, Win logosu ve LED ışık bulunuyor. Modülün alt kısmında ise hava çıkışını sağlayan bir havalandırma ızgarası dikkat çekiyor.

Yeni modellerin teknik özellikleri henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak son sızıntılara göre Honor Win 2'nin 6,89 inç OLED ekran, Snapdragon 8 Elite Gen 6 işlemci ve en az 10.000 mAh kapasiteli bir bataryayla gelmesi bekleniyor.

Serinin diğer modeli Honor Win 2 RT'nin ise Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciden güç alacağı öne sürülüyor. Böylece iki telefonun işlemci tarafında birbirinden ayrılması bekleniyor.

HONOR WIN TABLET VE WIN EARBUDS DA TANITILACAK

Honor, 21 Ekim'deki etkinlikte yeni Win Tablet modelini de tanıtacağını doğruladı. Şirketin paylaştığı görsel, tabletin arka tarafında tek kamera ve aktif soğutma fanı bulunacağını ortaya koyuyor.

Honor Win Tablet'in Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciyle geleceği doğrulanırken OLED ekran kullanacağı da belirtiliyor.

Etkinlikte tanıtılacak bir diğer ürün ise Honor Win Earbuds olacak. Şirket, yeni kablosuz kulaklıklarını Win 2 serisi ve Win Tablet ile birlikte 21 Ekim'de duyuracak.

Kaynak: GSMArena