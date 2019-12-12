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AKUT’tan GÜVENDEYİM Uygulaması

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TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

AKUT Arama Kurtarma Derneği ile birlikte Genel Bilgi Teknolojileri şirketi tarafından geliştirilen “Güvendeyim” uygulaması, Google Play ve App Store üzerinden yayında.

AKUT’tan GÜVENDEYİM Uygulaması

Güvendeyim, doğal afet durumlarında konum bilgilerinizin, kısa mesaj yoluyla, daha önceden belirlediğiniz kişilere gönderilerek, güvende olduğunuzun bildirilmesine yardım eden bir mobil uygulama. Aynı zamanda, deprem, sel ve yangın konularındaki bazı temel bilgilere, yine uygulamanın menüsü üzerinden ulaşabiliyorsunuz.

Uygulama internetsiz çalışıyor. Aramanın mümkün olmadığı, internetin çalışmadığı, SMS’lerin devreye girdiği doğal afet durumlarında, tek bir butona basılması, konumunuzun paylaşılması için yeterli oluyor. Uygulamanın ayarlar bölümünden, acil durumlarda haber iletilmesini istediğiniz, en fazla 5 kişinin telefon numarasını ekleyebiliyorsunuz. Daha sağlıklı çalışabilmesi adına aynı şehirde yaşamayan en az bir yakınınızın numarasının uygulamaya eklenmesi öneriliyor.

Standart SMS tarifesi üzerinden operatör tarafından ücretlendirilen uygulama, GPS servisi üzerinden konumun alınması, telefonun marka modeli ile bulunulan ortam gibi değişkenlere göre farklı sürelerde işlem gerçekleştirebiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
android iOS Yerli

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