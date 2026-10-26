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Sadece insan konuşmalarıyla eğitilmiş! Twitter'ın kurucusundan yeni yapay zeka modeli

Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'nin şirketi Block, yalnızca insan konuşmalarıyla sıfırdan eğitilen Dessa adlı yeni yapay zeka modelini duyurdu.

Sadece insan konuşmalarıyla eğitilmiş! Twitter'ın kurucusundan yeni yapay zeka modeli
Enes Çırtlık

Block, Dessa'nın yeteneklerini göstermek amacıyla modelin insanlarla yaptığı çeşitli konuşmaları paylaştı. Bu örnekler, yapay zekanın zaman zaman yeni tanışılan ve iletişim kurmakta biraz zorlanan bir arkadaş gibi davranabildiğini ortaya koyuyor.

Sadece insan konuşmalarıyla eğitilmiş! Twitter ın kurucusundan yeni yapay zeka modeli 1

İŞTE DESSA'NIN YETENEKLERİ

Dessa projesinin lideri Ragavan Thurairatnam tarafından paylaşılan bir konuşma, modelin insanlarla nasıl iletişim kurduğunu gösteriyor. Konuşma büyük ölçüde doğal bir karşılıklı sohbet şeklinde ilerliyor.

Bir videoda ise Dessa'nın sesli olarak bir tahmin oyunu oynadığı görülüyor.

CHRİSTOPHER NOLAN'IN FİLMLERİNDEN PARİS SÜRPRİZİNE

Dessa'nın internet sitesinde modelin farklı konuşmalarına da yer veriliyor. Örneklerden birinde Christopher Nolan'ın filmleri hakkında sohbet eden Dessa, beklenmedik şekilde konuyu Bryan Singer'ın Superman filmlerine getiriyor.

Bir başka konuşmada ise bir kişi, Dessa'ya onu sürpriz bir Paris gezisine götüreceğini söylüyor. İnternet sitesindeki açıklamaya göre Dessa, bu habere gözyaşları içinde teşekkür ediyormuş gibi duyulan bir yanıt veriyor.

Sitede ayrıca Dessa ile OpenAI'ın GPT-Live-1 ses modeli arasında geçen bir konuşma da bulunuyor. Bu karşılıklı konuşmada Dessa daha doğal bir izlenim bırakıyor.

MACBOOK PRO ÜZERİNDE YEREL OLARAK ÇALIŞABİLİYOR

Dessa ekibi, modelin internet sitesinde yaptığı açıklamada, Dessa'yı gerçek bir "konuşmadan konuşmaya" (speech-to-speech) modeli olarak tanımlıyor.

Sadece insan konuşmalarıyla eğitilmiş! Twitter ın kurucusundan yeni yapay zeka modeli 2

Ekibe göre modelin bildiği her şey insan konuşmalarından geliyor. Ekip ayrıca Dessa'nın M4 Max işlemcili veya daha güçlü bir MacBook Pro üzerinde yerel olarak çalışabildiğini belirtiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Jack Dorsey yapay zeka Block
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